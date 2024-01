NUDI ALLA METH – UN UOMO STRAFATTO DI METANFETAMINE SI È TAGLIATO LE ORECCHIE E IL PENE, POI SI È MESSO A CORRERE NUDO. QUANDO È STATO FERMATO, AI SOCCORRITORI HA DETTO: “NON SO PERCHÉ L’HO FATTO” – AD ACCORGERSI DELLE MUTILAZIONI SONO STATI I PARAMEDICI, CHE HANNO NOTATO DEL SANGUE SUL VISO, HANNO SCOSTATO I CAPELLI DAL VOLTO E HANNO SCOPERTO CHE…

DAGONEWS

In Repubblica Ceca, un uomo strafatto di metanfetamine si è mutilato le orecchie e il pene, poi si è messo a correre nudo. Una volta fermato, ai soccorritori ha detto: “Non so perché l’ho fatto”.

È successo in un piccolo villaggio vicino a Usti nad Labem, città nella parte settentrionale del Paese: l’uomo, quando gli agenti di polizia lo hanno avvicinato, aveva il volto tumefatto e si comportava in modo “irregolare”.

I paramedici, che nel frattempo erano arrivati sul posto, notando del sangue sul viso, hanno scostato i capelli dal volto dell’uomo e hanno scoperto che entrambe le orecchie erano state tagliate. Poco dopo, hanno accertato che anche il pene era stato mutilato “sopra lo scroto”, come si legge nel rapporto medico, che aggiunge che l’uomo è diventato “instabile e poco reattivo”.

Dopo la somministrazione di un sedativo, l'uomo ha ammesso ai paramedici di essersi tagliato da solo le orecchie e i genitali, per poi aggiungere: "Non so perché l'ho fatto". L'uomo ha detto che il gonfiore sul viso era dovuto alla caduta a terra. Secondo i medici l'uomo soffriva di uno stato di psicosi tossica, e nel sangue è stata trovata una “pericolosa combinazione di metanfetamine e cannabis”. Secondo gli esperti, questo stato di psicosi tossica è simile agli effetti della schizofrenia.

L'uomo è stato trasportato in un ospedale locale per ulteriori cure. Il servizio di soccorso della regione di Usti ha pubblicato il referto medico anonimo per mettere in guardia i tossicodipendenti dagli effetti della metanfetamina, che è la droga più abusata nella Repubblica Ceca. “Ci sono probabilmente mille ragioni per non fare uso di droghe. Noi ne aggiungiamo un altro a questa lista", ha scritto il servizio di soccorso su Facebook.