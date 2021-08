NUDISTI ALLA META – SPUNTANO COME FUNGHI IN QUESTA CALDA ESTATE ITALIANA I LIDI CHE OFFRONO LA POSSIBILITÀ DI GODERSI IL SOLE CON LE CHIAPPE AL VENTO: DALLA SARDEGNA AL LAZIO, DALLA SICILIA ALL'ABRUZZO, TANTI I LUOGHI CHE HANNO INAUGURATO UNO SPAZIO DEDICATO A CHI PRENDE IL SOLE VERSIONE "NATURE". E PER FERRAGOSTO È STATO ORGANIZZATO UN…

Alessandra Paolini per "www.repubblica.it"

Un Ferragosto da naturista. Ovvero di quelli che, via il pareo e via il costume, si sta in spiaggia come "mamma ci ha fatto". E così, per questa caldissima giornata di metà agosto, i lidi dedicati ai nudisti hanno creato una sorta di coordinamento per promuovere vacanze dove la parola d'ordine è via gli orpelli. Un trend che mai come quest' estate, tutti a caccia di tranquillità e distanziamento, sembra prendere sempre più piede.

Almeno a giudicare dalle tante spiagge in tutta Italia che hanno riservato un posto al sole a chi non ha problemi a mettersi a nudo, nel vero senso della parola. Da "Piscinas a Torre Salsa da Stignano Mare, a Santa Severa e Lido Punta La Morge. Ma non solo spiagge, tanti anche i nuovi lidi fluviali, legalmente riconosciuti che, nonostante l'emergenza sanitaria, hanno dato spazio al mondo naturista che è riuscito a crescere, tanto da far nascere il primo distretto del turismo naturista a Varallo Sesia, in Piemonte.

Ieri è stato organizzato un evento diffuso con ritrovi, aperitivi, merende e grigliate per far conoscere questa realtà che spinge a vivere in armonia con la natura, a praticare la nudità, a favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.

Tra le spiagge fluviali e marittime coinvolte nella manifestazione ecco i lidi sui fiumi Sesia, Trebbia e Ticino; le spiagge sabbiose delle Dune di Piscinas, sulla costa occidentale della Sardegna; Lido Punta Le Morge a Torino di Sangro, in Abruzzo e il Lido di Dante sulla riviera romagnola.

E, ancora, la spiaggia di Stignano Mare, in Calabria, e Marianelli, lido selvaggio e incontaminato tra i mandorleti, i limoneti e le dune di sabbia della Riserva Vendicari a Noto, nella Sicilia orientale. New entry, la spiaggia delle Sabbie Nere a Santa Severa sul litorale laziale, a un'ora di auto da Roma. E' la zona che va dal castello alla riserva naturale di Macchiatonda. Dove è vietata ogni forma di bivacco o campeggio, ma si possono portare i cani perchè c'è anche uno spazio per la bau beach.

