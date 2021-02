NUDISTI (E POSITIVI) ALLA META – CENTINAIA DI TURISTI AMERICANI E CANADESI SI SONO RIVERSATI SULLE SPIAGGE DI ZIPOLITE, IN MESSICO, DOVE LE RESTRIZIONI DA COVID SONO PRATICAMENTE INESISTENTI: COMMERCIANTI E ALBERGATORI HANNO ACCOLTO I VACANZIERI CON UN MIX DI PREOCCUPAZIONE E FELICITÀ E NON È UN CASO CHE NELLA REGIONE I CASI DI POSITIVITÀ SIANO SCHIZZATI – MA COME SI FA A DIRE ALLA GENTE DI STARE A CASA SE ANCHE IL VICEMINISTRO DELLA SANITÀ, HUGO LOPEZ-GATELL, HA SVACANZATO SENZA MASCHERINA A ZIPOLITE A CAPODANNO?

DAGONEWS

nudisti a zipolite 9

Cosa fare quando arriva l'inverno e le restrizioni per il COVID ti costringono a rimanere a casa? La risposta giusta dovrebbe essere restare a casa, ma migliaia di turisti statunitensi e canadesi si sono riversati sulla spiaggia per nudisti messicana di Zipolite.

Zipolite, sulla costa del Pacifico, insieme a Tulum e Cancun è diventata una delle destinazioni turistiche più popolari anche se il Messico ha ora il terzo tasso di mortalità COVID più alto al mondo. Durante i primi giorni del 2021, Zipolite ha accolto migliaia di turisti stranieri che cercavano di sfuggire alle rigide misure nei loro paesi.

nudisti a zipolite 7

«Il lockdown ci ha colpiti molto, specialmente mia figlia, perché viviamo in un piccolo appartamento, senza possibilità di uscire. Sento che avevamo davvero bisogno di evadere» ha detto George Barrera, un texano di 35 anni che ha viaggiato con la sua famiglia a Zipolite negli ultimi giorni di gennaio.

Ogni giorno circa 20 voli arrivano all'aeroporto internazionale di Oaxaca Xoxocotlan, molti carichi di turisti alla ricerca delle famose spiagge per nudisti di Zipolite. Sebbene il festival annuale per nudisti sia stato annullato per rispettare le restrizioni COVID del Messico, i turisti hanno comunque apprezzato le belle spiagge, i ristoranti aperti e una vivace vita notturna, cosa non comune nella maggior parte del mondo oggigiorno.

nudisti a zipolite 5

«Siamo venuti per sfuggire a tutte le notizie sul coronavirus negli Stati Uniti. Siamo stanchi di stare a casa, e grazie al COVID questo è uno dei pochi posti in cui possiamo viaggiare in questo momento» ha detto Brian Mercado, un turista di 32 anni della California.

Jane Cusak, 40 anni, di Toronto, in Canada, ha detto di aver viaggiato con il suo cane aspettandosi di essere soggetta a delle restrizioni al suo arrivo a Zipolite, ma è rimasta sorpresa di quanto non fosse previsto nulla: «Stavo programmando di andare a Tulum, ma ho letto online che ora è pieno di turisti, quindi ho deciso Zipolite, cercando di allontanarmi dalla città per godermi una spiaggia tranquilla, non troppo affollata. Sono rimasta davvero stupita di quanto siano rilassate le misure contro la pandemia quaggiù».

nudisti a zipolite 3

Secondo Lane durante tutto il suo viaggio dal Canada a Zipolite non è stato sottoposta ad alcun controllo a parte la mascherina, mentre al ritorno ha dovuto fare un tampone prima dell'imbarco.

Gli imprenditori hanno accolto i turisti con un sentimento a metà tra la felicità e la preoccupazione. Per la maggior parte di loro lo stormo di turisti che si è riversato a Zipolite durante le vacanze li ha salvati dal fallimento, ma allo stesso tempo ha portato la possibilità di un aumento dei casi di COVID.

nudisti a zipolite 2

«Ho deciso di restare aperto perché l'economia è una parte essenziale della nostra vita e non possiamo continuare a vivere con la nostra attività chiusa» ha affermato Fernando Coronado, proprietario dell'Hotel Noga di Zipolite. La buona notizia? L'hotel di Coronado ha avuto più clienti dell’anno scorso con oltre l'80% delle camere vendute a gennaio. La cattiva notizia? Lui e sua moglie sono stati infettati. «Mia moglie è stata infettata prima, e poi mi sono contagiato pure io. Ne siamo usciti bene e dal mio punto di vista non avrebbe senso chiudere adesso. Non verremo più infettati».

nudisti a zipolite 13

Durante gli ultimi giorni di gennaio, Oaxaca ha raggiunto un record assoluto di infezioni con oltre 22.000 casi in un solo giorno, secondo la Johns Hopkins University (JHU CSSE).

Ma in Messico le regole sono difficili da far rispettare, anche per gli stessi politici che dovrebbero farle rispettare.

Hugo Lopez-Gatell 4

Il viceministro della sanità messicano, Hugo Lopez-Gatell, ha trascorso il capodanno a Zipolite e ha dovuto affrontare pesanti critiche dopo che è trapelata una foto in cui è stato visto assembrarsi sulla spiaggia con diverse persone senza mascherine.

nudisti a zipolite 4 nudisti a zipolite 14 nudisti a zipolite 1 nudisti a zipolite 11 nudisti a zipolite 12

Hugo Lopez-Gatell 1 Hugo Lopez-Gatell

nudisti a zipolite 8 nudisti a zipolite 6 nudisti a zipolite 10