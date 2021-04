NUORA PERFETTA, COGNATA DA INCUBO – LA PERFEZIONE STUCCHEVOLE DI KATE MIDDLETON, LA BORGHESE NATA, RIPULITA E ADDESTRATA PER DIVENTARE REGINA DI INGHILTERRA: LO HA DIMOSTRATO ANCHE AL FUNERALE DI FILIPPO QUANDO SI È PRESENTATA CON UN LOOK IMPECCABILE E CON LA SUA SOLITA AUREA DA PRESCELTA – A DIFFERENZA DI MEGHAN, LA COGNATA SCANDALOSA, CHE LE PERMETTERE DI APPARIRE ANCORA PIÙ INFALLIBILE…

Valeria Braghieri per “il Giornale”

Definitivamente, il suo mestiere è avere ragione. Al funerale di Filippo di Edimburgo (anche al funerale di Filippo di Edimburgo) era perfetta. La veletta nera, la mascherina, i capelli di un castano ancora sincero raccolti con precisione millimetrica, manco se ne fosse occupato un geometra, il corpo asciutto ed elegante... Kate era un clavicembalo ben accordato dal ruolo. E da una delle monarchie più longeve d'Europa. Morbida con la Regina, accogliente col marito ma asciutta di lacrime, come il protocollo esige.

Le perle al collo e alle orecchie gli orecchini di Diana, tanto per chiarire al popolo e al mondo, chi sia la prescelta, qualora ce ne fosse ancora bisogno. La cognata-scandalo (Meghan Markle) rimasta negli Usa con la perfetta scusa della gravidanza, le polemiche e le accuse silenziate dal dolore per la morte del Principe, le cose che, come sempre accade nei momenti cruciali, di colpo si ricompongono. Lontano gli spuri, vicina la famiglia.

Fuori l'eccentrico, dentro le regole. Kate si è riresa la scena. Rimanendo composta e silenziosa al suo posto. Che è poi quello che esige la Corona. Quello per cui la Corona l'ha «selezionata». Nata borghese, diventata più realista del Re. Sorriso di lato e silenzio. I conti tornano, figuriamoci le duchesse. Errori non fare, paura non avere. Ha atteso che passasse questo uragano Usa. E la rassicurante pioggia britannica è tornata. Puntuale, battente, grigia e rassicurante.

La pioggia in Inghilterra è una certezza da sempre. Kate lo sta diventando. Al funerale di Filippo non è solo stata perfetta. Ha siglato l'armistizio benedetto tra i due fratelli: suo marito William e suo cognato Henry. Muti, distanti, nervosi e inconciliabili. Divisi, dietro al feretro dell'eccentrico nonno, da un provvidenziale cugino piazzato in mezzo a loro dall'abile regia di corte. Perché le spalle di quei due mondi opposti e in lotta non si sfiorassero. Poi è arrivata lei: Kate. Con l'agio di quelle che piacciono «alla suocera», o alla Regina, in questo caso. Con la grazia di quelle che hanno fatto tutto per bene e continuano a farlo. Sebbene sia stata lei, all'inizio, quella che usciva dal protocollo e dalle naturali, blasonate scelte di corte.

Kate la borghese, con i genitori ricchi da troppo poco che producono i festoni per i compleanni e i palloncini per le cresime. Eppure... Aspetta che ti aspetta... Ha vinto lei. Sarà che Meghan le ha concesso il punto facile. Di colore, divorziata, attrice, americana, completamente irriconoscente nei confronti della Corona: non solo se n'è andata trascinandosi via il marito Harry, ma anche accusato la casa reale di razzismo e di altre tonnellate di nefandezze emotive e sostanziali. Ha sfasciato la famiglia e minato la monarchia negli ultimi mesi di vita di Filippo, dalle telecamere compiaciute di Oprah Winfrey.

Ha scippato Harry alla Regina, alla Raf e a tutto il suo popolo. Ha rotto ciò che Diana ha comunque tenuto assieme a costo della vita. Ma sabato scorso, è rimasta a casa sua. E sabato scorso, ai funerali reali, ma non di stato, c'era Kate. Che non aspettava altro che di rimettere a posto tutto. Kate, la «nuora» giusta, la cognata incubo. Ha atteso impeccabile in chiesa. E poi è iniziata la sua personale cerimonia. I passi giusti, i passi indietro ancora più giusti. L'ordine delle parole, la grazia della democrazia, i gioielli come insegne al neon. L'etichetta e la sostanza. E' riuscita a rimettere accanto quelle spalle distanti, togliendo chiunque e qualunque cosa di mezzo: William ed Harry uno accanto all'altro.

Erano suoi entrambi, sabato scorso: quello che tutte dovrebbero sposare e quello che tutte vorrebbero avere. La loro parentela si era inceppata, non proseguiva da mesi. Malgrado la Corona, malgrado il dolore rinsaldante per l'adorata mamma compianta, malgrado l'addio all'indimenticabile nonno. Meghan aveva sfasciato tutto. Ma sabato scorso c'era Kate. E, scommettiamo, è solo l'inizio.

