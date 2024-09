LA NUOVA EPIDEMIA TRA I RICCHI AMERICANI: CHI VIENE TRAVOLTO DAI DEBITI, SI AMMAZZA PUR DI NON AFFRONTARE LA VERGOGNA - L’ULTIMO A ESSERE STATO TROVATO MORTO È SAL STRAZZULLO, FAMOSO AVVOCATO 52ENNE DI NEW YORK, CHE SI È UCCISO DOPO AVER RUBATO UN MILIONE DI DOLLARI AI CLIENTI PER MANTENERE IL SUO STILE DI VITA E PAGARE I DEBITI – UN MESE FA BRANDON MILLER HA SPEDITO MOGLIE E FIGLIE IN COSTIERA AMALFITANA E SI È SUICIDATO…

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

sal strazzullo 4

New York Quella dei «finti ricchi» che alla fine si suicidano è una specie di epidemia in America. L’ultima storia, pubblicata ieri dal New York Times , ci porta a Bensonhurst, Brooklyn, dove è nato 52 anni fa Sal Strazzullo, avvocato che rappresentava modelle, proprietari di nightclub, dj e piccole celebrità, nonché re della vita notturna di Manhattan.

[…]

sal strazzullo 2

Strazzullo frequentava i ristoranti più costosi, aveva abitato per un periodo a Casa Cipriani, aveva avuto a che fare con l’ex sindaco di New York Bill de Blasio. […] Qualche giorno fa Strazzullo si è suicidato: è stato trovato morto nella sua Fiat decappottabile dopo che si era scoperto che aveva rubato un milione di dollari ai suoi clienti (inclusa gente del quartiere, ottantenni e novantenni che conosceva bene) per mantenere il suo stile di vita e pagare i debiti. Era finito in tribunale e non aveva nemmeno i soldi per l’avvocato.

candice e brandon miller 5

Un mese fa, un’altra storia simile: Candice e Brandon Miller — noti per le feste sontuose nella loro villa negli Hamptons e per l’account Instagram «Mama & Tata» in cui lei dava consigli di moda e bellezza a 80 mila follower con apparizioni di guru del fitness, influencer e una volta Ivanka Trump — avevano in realtà una lista di debiti, mutui e bancarotte che hanno portato il marito al suicidio.

Immobiliarista 43enne, Brandon Miller era stato colpito dalla crisi del mercato durante la pandemia: aveva dovuto vendere l’appartamento a TriBeCa, ma si erano spostati in affitto in cinque camere nell’Upper East Side per 47.000 dollari al mese mentre Candice forse inizialmente ignara continuava a spendere in festini, abiti Chanel e Botox. Lo hanno trovato morto nella Porsche con una foto della moglie e delle figlie che aveva lasciato andare in Costiera amalfitana (dove avevano scoperto che la carta di credito veniva respinta).

rakesh kamal con la moglie e la figlia

Ha lasciato un’assicurazione sulla sua vita da 15 milioni, ma quasi tutto quello che avevano è servito a ripagare i debiti: Candice con le figlie si è trasferita a Miami.

[…] Da secoli New York attira chi ha grandi ambizioni, con il corollario che fama e successo possono essere fragili e passeggeri. Ma le storie dei finti ricchi, di gente che cerca di avere tutto e di cosa accade quando non ci riesce, riguardano la vita americana in generale.

sal strazzullo 3

Sempre a luglio, in Massachusetts, Rakesh Kamal, imprenditore di software la cui vita nel lusso nascondeva giganteschi debiti anche con parenti, si è sparato dopo aver ucciso la figlia Arianna e la moglie Teena. […]

sal strazzullo 1 candice e brandon miller 4 candice e brandon miller 1 candice e brandon miller 2 candice e brandon miller 3 rakesh kamal