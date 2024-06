UNA NUOVA “TALPA” METTE IN GUARDIA SUI PROBLEMI DEGLI AEREI BOEING 787: ALCUNI COMPONENTI SONO STATI COSTRUITI CON MODALITÀ NON SICURE E QUESTO POTREBBE POTENZIALMENTE TRADURSI IN "DEVASTANTI CONSEGUENZE". A DENUNCIARE IL COLOSSO DELL'AVIAZIONE AMERICANO È RICHARD CUEVAS, UN MECCANICO DI UNA SOCIETÀ PARTNER DI BOEING - CUEVAS AFFERMA DI AVER PRESENTATO UNA DENUNCIA NEL 2023 SPIEGANDO LE CARENZE A CUI AVEVA ASSISTITO E DI ESSERE STATO LICENZIATO POCHI MESI DOPO…

boeing 787 di latam

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Una nuova talpa mette in guardia sui problemi degli aerei Boeing 787: alcuni componenti sono stati costruiti con modalità non sicure e questo potrebbe potenzialmente tradursi in "devastanti conseguenze".

A denunciare il colosso dell'aviazione americano - riportano i media americani - è Richard Cuevas, un meccanico di Strom, un contractor di Spirit Aerosystems, la società partner di Boeing. Cuevas afferma di aver presentato una denuncia a Boeing e Spirit nel 2023 spiegando le carenze a cui aveva assistito e di essere stato licenziato pochi mesi dopo.

il boeing 787 di latam coinvolto nell’incidente e la rotta effettuata

Boeing spiega di aver indagato sulla denuncia di Cuevas e di non aver riscontrato alcun problema di sicurezza. "Ci ha riportato le sue preoccupazioni e noi le abbiamo indagate in modo approfondito come facciamo quando ci sono temi legati alla sicurezza. le analisi degli ingegneri hanno determinato che i problemi sollevati non presentavano problemi di sicurezza ed era stati affrontati", ha messo in evidenza Boeing.

boeing 787 dreamliner