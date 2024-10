1 ott 2024 10:15

NUOVA PUNTATA DELL’ETERNA SERIE “COME SI FA A PRENDERE SUL SERIO L’AFRICA?” – L’INCONTRO PUBBLICO DI UN DEPUTATO SENEGALESE IN TOGO È FINITO IN MAXI RISSA: GUY MARIUS SAGNA, QUESTO IL NOME DEL POLITICO ARRIVATO DA DAKAR, È FINITO IN OSPEDALE. E HA DATO LA SUA VERSIONE: “PERSONE DEL REGIME TOGOLESE HANNO PAGATO DEI TEPPISTI PER VENIRE A PICCHIARE, STUPRARE, AGGREDIRE E FORSE ANCHE UCCIDERE…”