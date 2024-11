UNA NUOVA SCIAGURA SI ABBATTE SUGLI STATI UNITI: LE NAZI-FEMMINISTE DEL MOVIMENTO 4B - DOPO LA VITTORIA DI TRUMP, LE SVALVOLATE STATUNITENSI SI RADICALIZZANO ANCORA DI PIÙ: IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO SONO LE DONNE COREANE DEL MOVIMENTO 4B CHE RIFIUTANO MATRIMONI, APPUNTAMENTI, GRAVIDANZE E SESSO. IL MOTIVO? NON SI FIDANO PIÙ DEGLI UOMINI. QUESTO MOVIMENTO PER DEPRESSE INCAZZATE NON VUOLE TRA LE PROPRIE FILA NEANCHE LE DONNE CHE…

Dagotraduzione dell'articolo di Catherine Kim per "Politico"

Quando mi siedo in un bar a Brooklyn con mia cugina, una neolaureata coreana che visita l'America per la prima volta, mi viene in mente una domanda scottante: come va la tua vita amorosa? Tiene il berretto da baseball abbassato e preme le labbra in una linea stretta.

«Non mi interessa – dice - Non mi fido degli uomini. Non sai cosa pensano di questi tempi, se è uno di quei ragazzi con pensieri misogini. È così normale. Perché dovrei rischiare?».

Non vuole uscire con qualcuno. Non sente il bisogno di sposarsi. La sua vita ideale è quella di formare una comunità unita con altre donne single. «Non è solo per me – dice - Tutte le mie amiche escono raramente con qualcuno ultimamente per questo motivo. Questi sono gli unici argomenti di cui parliamo quando ci incontriamo».

Mia cugina e le sue amiche non sono sole. In tutta la Corea, le giovani donne stanno rinunciando agli uomini, influenzate dal movimento 4B, una campagna femminista radicale nata in Corea alla fine del 2010. Le quattro B stanno per bi-hon (niente matrimonio), bi-yeonae (niente appuntamenti), bi-chulsan (niente parto) e bi-sex (niente sesso).

Il movimento si è formato in risposta alla crescente disuguaglianza di genere e alla violenza contro le donne: la Corea ha uno dei più grandi divari retributivi di genere al mondo e brutali omicidi di donne, nelle stazioni della metropolitana , sui tetti e nelle loro stesse case , spesso per mano degli uomini con cui uscivano. In questa situazione, le attiviste di 4B affermano che l'unico modo per rendere le donne sicure, e convincere la società a prendere sul serio la loro sicurezza, è rinunciare del tutto agli uomini finché qualcosa non cambia.

E ora, sulla scia della rielezione di Donald Trump, 4B sta diventando virale sui social media statunitensi tra le donne che sono furiose con gli uomini che hanno aiutato l'ex presidente a ottenere una vittoria. Solo su TikTok, i video principali hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e un tweet ampiamente condiviso sul movimento 4B post-elettorale ha ora 450.000 Mi piace e 21 milioni di visualizzazioni al momento in cui scrivo.

È troppo presto per dire se il movimento 4B è qui per restare negli Stati Uniti. Ma anche se non lo fosse, l'aumento di interesse dice qualcosa sulle forze sociali scatenate dalle elezioni presidenziali del 2024. Un aumento della misoginia è già stato evidente (basta guardare i commenti " il tuo corpo, la mia scelta " degli uomini online), simile a quanto visto in Corea, il che suggerisce che questo tipo di reazione femminista potrebbe prendere piede.

E anche se le donne non si incolleranno addosso l'etichetta 4B in massa , il messaggio di autonomia e la rabbia che ha guidato la conversazione potrebbero avere un impatto importante non solo sulla politica americana, ma sulla vita americana in generale, proprio come è successo in Corea.

«Pensate al movimento come a uno sciopero dei lavoratori - dice Soha, una femminista coreana che ha fornito solo il suo nickname online per paura di essere molestata per aver sostenuto il femminismo - Si tratta di rifiutare il lavoro aggiuntivo che le donne svolgono per attrarre gli uomini, mantenere una famiglia e seguire i valori patriarcali, il tipo di lavoro più diffuso nella società più conservatrice della Corea del Sud.

È il tipo di lavoro con cui tutte le donne possono identificarsi e contro cui possono opporsi con una voce potente». Molte donne rifiutano l'etichetta 4B, spesso per paura di molestie, ma vivono comunque secondo i suoi principi. Mia cugina lo descrive come un atto di sopravvivenza, un modo per proteggere le donne dalla violenza in rapido aumento, evitare conversazioni tossiche con uomini misogini e resistere a un governo anti-femminista che sta attivamente cercando di ridimensionare i diritti delle donne.

Proprio come il genere è diventato un fattore predittivo politico in Corea , sta plasmando le elezioni negli Stati Uniti. I dati demografici sull'affluenza alle urne per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti devono ancora essere definiti, ma alcune cose sono cristalline. Il ticket repubblicano ha utilizzato l'identità maschile e le lamentele di genere come uno strumento politico di successo, corteggiando il voto "bro" e attribuendo il successo di Kamala Harris alla sua identità . I giovani hanno aiutato Donald Trump a vincere le elezioni . Molte giovani donne sono sconvolte. È un'accelerazione del divario di genere già crescente nella politica americana, incluso un numero crescente di giovani uomini che rifiutano il femminismo . Un sondaggio della NBC News ha rilevato che il 57% delle donne ha sostenuto Harris, rispetto al 40% degli uomini, con le donne che corrono a sinistra mentre gli uomini flirtano con la destra.

Alcune donne americane cercano sia vendetta che sollievo dalle conseguenze di una tripletta repubblicana, tra cui un ridimensionamento dei diritti riproduttivi e una più ampia accettazione culturale della retorica sessista. Per alcune online, la risposta è proprio davanti a loro: il movimento 4B dalla Corea del Sud.

Come negli Stati Uniti, la divisione di genere in Corea del Sud ha avuto un ruolo notevole nelle ultime elezioni presidenziali in Corea del Sud. Yoon Suk Yeol, allora candidato conservatore, si è assicurato una vittoria nel 2022 prendendosi cura dei giovani uomini che si sentivano abbandonati durante una rapida spinta per l'uguaglianza di genere, soprattutto dopo che la resa dei conti del #MeToo nl Paese nel 2018 ha distrutto le carriere di diversi attori e politici.

I giovani hanno applaudito le dichiarazioni di Yoon di essere un "anti-femminista", affermando che "la discriminazione strutturale basata sul genere" non esiste, nonostante il fatto che il Paese si classifichi regolarmente quasi in fondo nell'indice di uguaglianza di genere del World Economic Forum. Ancora oggi, i giovani uomini percepiscono che la discriminazione contro gli uomini è più grave di quella contro le donne, anche se il 50% delle donne di età compresa tra 19 e 29 anni afferma di aver subito discriminazioni sessuali sul lavoro, rispetto al 30% dei loro coetanei maschi. Dal 2021 al 2023, le vittime di violenza sessuale femminile hanno visto un aumento del 15 percento. Molte donne americane temono che possa accadere la stessa cosa qui.

Il messaggio 4B sta già risuonando sui social media statunitensi. […]

Per le donne che adottano la mentalità 4B, nemmeno gli uomini che affermano di appartenere allo stesso spettro politico possono offrire uno spazio sicuro: «Con così tanti uomini che si oppongono al femminismo e quelli che nascondono le loro reali convinzioni alle donne con cui escono, come si fa a sapere chi dice la verità?» sostengono le femministe.

«Molte donne sono semplicemente stanche degli uomini - ha detto mia cugina - A un certo punto avevo pensato che avrei voluto trovare un brav'uomo, non importa quanto sarebbe stato difficile. A questo punto, però, non sento più questa necessità».

Il movimento 4B potrebbe sembrare troppo radicale per arrivare lontano negli Stati Uniti, ma il fatto che abbia guadagnato terreno suggerisce che almeno un certo numero di giovani donne si senta più vulnerabile dopo la rielezione di Donald Trump rispetto a prima. Il discorso 4B negli Stati Uniti «ci spinge a riflettere su quanto la società abbia dato per scontato o trascurato i diritti e le libertà che le donne giustamente meritano» afferma Hyejin Jeon, una studentessa di dottorato dell'Università del Maryland proveniente dalla Corea che sta attualmente analizzando i movimenti femministi del suo Paese.

Se il movimento prende piede, potrebbe potenzialmente portare ad alcuni degli stessi risultati visti in Corea, dove le donne stanno non escono con gli uomini per mancanza di fiducia, i giovani non si sposano hanno meno figli, e sono tutti più soli.

I politici potrebbero trarre vantaggio dalla divisione per i propri guadagni, appoggiandosi di più alla politica di divisione di genere e persino alla retorica apertamente sessista. E persino le donne potrebbero rivoltarsi l'una contro l'altra. Le donne americane stanno già discutendo sull'inclusività del movimento: le sposate o chi ha un uomo non può far parte del 4B.

Tale discorso ha da tempo fratturato i gruppi femministi in Corea, secondo Minyoung Moon, una docente della Clemson University che ha pubblicato un rapporto sulla reazione contro il femminismo in Corea del Sud. «Le donne sposate sono viste come al servizio delle esigenze degli uomini - afferma - L'effetto a lungo termine che vedo è molto negativo, perché hanno scelto la strategia radicale, dando agli uomini e agli anti-femministi una ragione per odiarli ancora di più. Quando guardo il movimento 4B su YouTube, vedo già le persone del partito conservatore che attaccano le donne liberali».

