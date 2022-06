NUOVA SPUTTANESCION PER LA FAMIGLIA BIDEN - ARRIVA IN LIBRERIA NEGLI USA L'IMPERDIBILE LIBRO DI MEMORIE DELL'EX MOGLIE DI HUNTER BIDEN, IL FIGLIO DEL PRESIDENTE PIU' VOLTE SBATTUTO SUI GIORNALI PER LE SUE AVVENTURE SESSUALI E L'ABUSO DI DROGHE E ALCOL - LA DONNA RACCONTA DI AVER SCOPERTO DELL'INFEDELTA' DEL RAMPOLLO SFOGLIANDO VECCHIE FOTO SUL SUO IPAD - SI E' IMBATTUTA INFATTI NELL'IMMAGINE DI UNA GIOVANE IN ACCAPPATOIO CHE...

Kathleen Buhle vuota il sacco. L'ex moglie di Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden, ha appena dato alle stampe il suo libro di memorie If We Break rendendo pubblico il lato oscuro del suo matrimonio durato 24 anni tra abuso di alcol, dipendenze, tradimenti. In una serie d'interviste televisive la Buhle ha precisato: «Non avevo alcun controllo sulle nostre finanze, l'avevo ceduto tutto a mio marito. Mi piacevano le cose belle e non volevo pensare quanto costassero», raccontando però di aver scoperto la vera natura del rampollo Biden intorno al 2001 dopo la nascita del loro secondo figlio quando ha accettato un lavoro come partner in una società di lobbying a Washington, DC, il che lo ha portato a lunghi periodi lontani dalla loro casa nel Delaware.

«Ho visto il suo bere passare da social a problematico», scrive. «Guardare quanto poteva bere mi ha spaventato... Per la prima volta, non mi fidavo di mio marito». Nell'autunno del 2003, Hunter è entrato in riabilitazione per la prima volta e, quando è tornato, dice Kathleen «sembrava più forte che mai». Ma dopo sette anni di sobrietà, Hunter è ricaduto di nuovo nell'alcolismo.

Dopo un secondo periodo di riabilitazione nel 2012, hanno riprovato a far funzionare la relazione, «dall'esterno, tutto era come avrebbe dovuto essere... Ma dentro, a casa, no. Non mi fidavo di mio marito. E lui non si fidava di me», dice Kathleen spiegando che le cose sono degenerate ancora una volta dopo che a Beau Biden, il primogenito del presidente, è stata diagnosticata una forma fatale di cancro al cervello.

Buhle ha ricominciato a bere. «Per la prima volta, Hunter mi ha insultato», dice Kathleen costretta - come se affrontare l'alcolismo e la tossicodipendenza di Hunter non fosse una sfida sufficiente - ad ammettere un'altra sconcertante verità: suo marito l'aveva sempre tradita, anche prima che venisse sorpreso a tradirla con la moglie del suo defunto fratello, Hallie. A mettere a conoscenza Kathleen Buhle della cosa è stata la figlia teenager. Nel 2016 i due si sono separati e ora, con la mente lucida e la pace ritrovata, la ex signora Biden ha deciso di raccontare tutto.

Nel libro di memorie sulla sua vita, l’ex moglie di Hunter Biden ha rivelato come ha scoperto che il marito la tradiva e, successivamente, si è insospettita della relazione che aveva con la cognata Hallie Biden, moglie del fratello Beau, morto di cancro.

Kathleen Buhle, che è stata sposata con il figlio del presidente dal 1993 al 2017, ha condiviso nuovi dettagli sugli affari del marito e sulle sue battaglie contro la dipendenza nel suo libro “If We Break: A memoir of Marriage, Addiction and Healing” uscito martedì in libreria.

La donna ha raccontato che la sua vita è cambiata per sempre il 4 luglio del 2014. All’epoca Hunter era stato in Messico e la famiglia di Kathleen si era trasferita a casa della coppia. Il fratello di Kathleen, Michael, stava guardando le foto del suo viaggio al Paris Four Seasons sull’iPad di Hunter quando improvvisamente si sono imbattuti nella foto di una donna che indossava un accappatoio dell’hotel.

«Il mio corpo si è congelato. Che cosa avevo appena visto?» scrive nel libro. «”Torno subito”, ho detto, e ho premuto l’iPad contro il petto mentre camminavo verso la mia camera da letto sul retro della casa. La foto riraeva una donna sul balcone di pietra di una stanza d’albergo molto simile alla nostra a Parigi, con indosso una vestaglia bianca del Four Seasons».

«Era giovane, carina, con il mascara che le gocciolava negli occhi. La foto era un po’ sfocata, ma aveva un viso a forma di cuore con labbra rosse e capelli scuri» ha aggiunto. La foto successiva, scrive Kathleen, l’ha colpita «come un’onda per tutto il corpo».

«Cacciatore. Il mio cacciatore. Il mio compagno. Il mio amore. Seduto con una vestaglia abbinata, mentre guarda qualcosa e apparentemente era inconsapevole di essere fotografato».

Mentre l'intricata vita amorosa e le relazioni scandalose di Hunter sono state ben documentate negli ultimi anni, Kathleen ammette che di «tutte le paure», l’infedeltà nei suoi confronti era «una cosa» di cui non si era mai preoccupata in quel momento.

«Nei nostri 22 anni insieme non avevo mai messo in dubbio la sua fedeltà ai suoi voti», ha aggiunto. Kathleen scrive che lei e Hunter avevano soggiornato al Four Seasons Hotel di Parigi un mese prima a giugno, settimane dopo che lui si era recato lì per un viaggio d'affari da solo.

Rivela che «l'unica altra persona» a cui ha parlato delle foto era Hallie, che era sposata con il fratello di Hunter, Beau. «Hallie e io avevamo trovato un terreno comune come nuore, madri e compagne di Biden, e con la malattia di Beau, ho visto la sua forza, dedizione e lealtà», scrive Kathleen.

«Ma quando le ho parlato delle foto, non dimenticherò mai quello che ha detto: “Se lo lasci, Kathleen, troverà qualcun altro, e poi dovrai conviverci”». Quando lo ha affrontato per il suo tradimento, scrive Kathleen, Hunter ha confessato di essere stato per cinque volte con prostitute all'estero quando beveva. «So cosa hai fatto a Parigi. So che eri con un'altra donna. Ho visto le foto sul tuo iPad», ha detto a Hunter, secondo il libro. E lui ha risposto: «Ti amo Kathleen. Ti amo, lo prometto».

«Non puoi più promettermelo, Hunter, perché non ti credo. Non so come ti crederò ancora», scrive. «Non ho fatto sesso con la donna nella foto. Prometto. L'ho incontrata in un club. Ero ubriaco... abbiamo scherzato ma non abbiamo fatto sesso», le ha detto lui.

È stato quando Kathleen gli ha chiesto di dirle "tutte" quelle con cui era andato a letto che Hunter ha finalmente chiarito alcune cose.

«Sono state cinque volte», ha detto con convinzione. «Tutte prostitute. Tutto fuori dal paese. La prima è stata in Spagna. Un'amica d'affari ha mandato una massaggiatrice nella stanza e si è rivelata una prostituta. Non ero sobrio. È successo» ha detto Hunter a sua moglie secondo il libro.

«La seconda è stata una prostituta in Messico o forse in Cina, o in Argentina o in Italia. Non riesco nemmeno a ricordare». «Riuscivo a sentire l'assurdità delle sue storie, eppure non mi sono tirata indietro. Secondo lui, queste non erano infedeltà emotive, erano solo fisiche. E aveva tradito solo quando aveva viaggiato fuori dal paese. Tradiva solo quando beveva».

«C'era ancora una domanda dentro di me che faceva male a tutto il mio corpo. Mi amava ancora? Quella era l'incertezza tagliente che portavo con me, nel profondo della mia anima. La domanda che non sono mai stata in grado di fare».

Kathleen ha ufficialmente chiesto il divorzio da Hunter nel dicembre 2016, rivelando che la coppia si era separata nell'ottobre 2015, circa cinque mesi dopo la morte per cancro al cervello di suo fratello Beau.

Ma a un certo punto tra la loro separazione e la richiesta di divorzio, Hunter aveva iniziato ad avere una relazione con Hallie. Kathleen ha detto che lei e Hallie erano amiche intime e che era stata al suo fianco durante la malattia di Beau. «Non importa cosa indossasse Hallie, è sempre stata bellissima», descrivendola in un capitolo come «Irritantemente bella».

Ma ha scritto che dopo il funerale di Beau, Hunter «ha iniziato a passare la maggior parte del suo tempo a casa di Hallie». «Era sobrio e lucido, eppure mi trattava come un'intrusa. Quando chiamavo Hunter da Hallie, rispondeva alle mie chiamate ma sembrava distaccato. Ha detto che era suo dovere prendersi cura di Hallie e dei suoi figli, perché quando la madre e la sorella di Hunter sono morte, sua zia Val si era trasferita e aveva aiutato a crescere lui e Beau».

