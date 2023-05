NUOVA VIOLENZA SESSUALE A MILANO, STAVOLTA NEI BAGNI DI UNA DISCOTECA - A DENUNCIARE LO STUPRO E’ UNA 31ENNE ITALIANA: “UNO SCONOSCIUTO MI HA IMMOBILIZZATA E VIOLENTATA” - L'EPISODIO RISALE ALLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA AL “Q CLUB” DOVE ERA IN CORSO UNO SPETTACOLO DI BURLESQUE - I CARABINIERI SONO A CACCIA DELL'AGGRESSORE E STANNO VAGLIANO LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA…

Estratto dell’articolo di Massimo Pisa per www.repubblica.it

violenza sessuale

L'allarme alle 3.15, quando la ragazza ha raggiunto gli amici con cui era entrata al Q Club di via Padova. Si era allontanata per andare in bagno e poco dopo è tornata sulla pista. Sconvolta. "Uno sconosciuto mi ha immobilizzata e violentata". Gli amici hanno provato a chiedere chi fosse l'aggressore, e se fosse ancora nel locale. Troppo forte, però, lo shock della ragazza - una 31enne italiana - per dare qualsiasi indicazione utile. Non rimaneva che allertare il 112. […]

Indagano i carabinieri […] sull'ennesimo caso di stupro a Milano, dopo quelli verificatisi lo scorso weekend: l'aggressione a una turista franco-marocchina all'interno della Stazione Centrale - con il fermo del presunto violentatore tra i giardinetti di piazza Duca d'Aosta - e ancora i rapporti cui sarebbero state costrette una 57enne clochard fra le tende di piazza Carbonari e una trentenne impiegata in un hotel in zona Garibaldi. Un fenomeno in costante e allarmante crescita […]

stupro

Gli investigatori […] non hanno trovato immagini significative all'interno del locale ma hanno sequestrato le registrazioni delle telecamere di zona per visionare e provare a identificare eventuali sospetti […] Sabato notte era in calendario la "Rebel Night" con uno spettacolo di burlesque.