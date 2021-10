17 ott 2021 19:48

LA NUOVA ZELANDA LICENZIA "THE WIZARD", L'88ENNE INGLESE IN SERVIZIO DA 20 ANNI COME "MAGO DI STATO" - A DARGLI L'INCARICO ERA STATO NEL 1990 L'ALLORA PRIMO MINISTRO MIKE MOORE: "SONO PREOCCUPATO CHE LA TUA MAGIA NON SIA A DISPOSIZIONE DELL'INTERA NAZIONE. SENZA DUBBIO CI SARANNO IMPLICAZIONI NELL'AREA DI INCANTESIMI, BENEDIZIONI, MALEDIZIONI E ALTRE QUESTIONI SOPRANNATURALI CHE SONO AL DI LA' DELLE COMPATENZE DEI PRIMI MINISTRI"