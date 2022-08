francesco totti pensieroso

Da www.leggo.it

Spuntano nuove indiscrezioni su Francesco Totti e Noemi Bocchi. Mentre Ilary Blasi si rilassa in famiglia nelle Marche, la neo coppia, ancora non ufficiale, mantiene un profilo basso, lui a Sabaudia come sempre, lei, invece, ha affittato una villa al Circeo.

Dopo le foto su "Chi", anche il settimanale Nuovo ha pubblicato foto in costume di Noemi che smentiscono nuovamente una sua possibile gravidanza.

La Bocchi è stata vista insieme ad un accompagnatore piuttosto robusto che, stando a quanto si mormora, sarebbe un bodyguard che Francesco Totti le ha messo a disposizione per proteggerla dai paparazzi e da qualche curioso che potrebbe disturbarla.

noemi bocchi

Una strategia che sta funzionando visto che Totti e Noemi non sono mai stati paparazzati insieme, eppure stando alle nuove indiscrezioni i due continuerebbero a vedersi di nascosto su uno yacht e avrebbero un accordo segreto per tutelare l'ex capitano giallorosso.

Francesco Totti e l'accordo segreto con Noemi Bocchi

Anche in questo casa si tratta solo di rumors e non ci sono prove a conferma, ma sembrerebbe esserci un accordo segreto tra Francesco Totti e Noemi. Il loro rapporto verrà ufficializzato solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e in ballo c'è un patrimonio non indifferente. Come scrivce CHI: «Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza dalla Bocchi»

