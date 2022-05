I NUOVI COTONIERI HANNO GLI OCCHI A MANDORLA - LA CINA CHIUDE UN OCCHIO SULLE VIOLAZIONI DEL LAVORO PER STIMOLARE L'ECONOMIA – ALLE IMPRESE VIENE OFFERTA L’IMMUNITA’ DALLE INFRAZIONI (COME LA COSTRIZIONE DEI DIPENDENTI A LAVORARE PER ORARI ECCESSIVAMENTE LUNGHI) - ALCUNI ESPERTI HANNO AVVERTITO CHE IL SOSTEGNO AI DATORI DI LAVORO A SCAPITO DEI LAVORATORI POTREBBE MINARE LA STABILITÀ SOCIALE…

Articolo di "Financial Times" dalla rassegna stampa internazionale di Epr Comunicazione

La Cina chiude un occhio sulle violazioni del lavoro per stimolare l'economia

Alle imprese viene offerta l'immunità dalle infrazioni, ma l'iniziativa minaccia l'impegno di Xi per la prosperità comune

I governi locali in Cina stanno chiudendo un occhio sulle violazioni del lavoro nel tentativo di rilanciare l'economia aiutando le imprese in difficoltà. Scrive il Financial Times.

Decine di città e province hanno recentemente annunciato condoni per violazioni "minori", come la costrizione dei dipendenti a lavorare per orari eccessivamente lunghi o la discriminazione etnica e di genere durante il processo di assunzione.

Secondo i funzionari, gli sgravi per i datori di lavoro mirano a "migliorare" l'ambiente imprenditoriale e a creare un "regime normativo ben strutturato", mentre la controversa politica del presidente Xi Jinping di zero Covid pesa sulla seconda economia mondiale.

Tuttavia, la mossa sembra dare più peso all'aiuto alle aziende che alla spinta di Xi, di alto profilo, alla "prosperità comune" per ridurre le disuguaglianze sociali.

Le strade di Shanghai e Pechino sono spesso vuote, mentre la prima allenta lentamente una serrata di due mesi e la capitale stringe le restrizioni per eliminare nuovi casi.

L'effettiva immunità offerta dai governi locali accompagna gli sforzi del governo centrale per aumentare i prestiti e le agevolazioni fiscali, l'ultimo dei quali è stato annunciato lunedì dal Consiglio di Stato, il gabinetto cinese.

Secondo i banchieri e gli imprenditori, nelle regioni colpite dal blocco c'è poca richiesta di credito, mentre gli sconti fiscali sono spesso difficili da richiedere a causa delle condizioni fissate dai governi locali, che si trovano in ristrettezze di cassa.

Il mese scorso, nella provincia orientale di Jiangsu, una potenza economica e di esportazione confinante con Shanghai, i funzionari delle risorse umane e della sicurezza sociale hanno dichiarato che si sarebbero astenuti dal ritenere i datori di lavoro responsabili per 16 reati "leggeri". Tra questi, la confisca delle carte d'identità dei lavoratori per rendere più difficile la loro partenza e l'obbligo di pagare una tassa per la richiesta di lavoro.

L'iniziativa, secondo una dichiarazione del dipartimento delle risorse umane e della sicurezza sociale del Jiangsu, aiuterebbe a "stimolare l'imprenditorialità, migliorare l'applicazione della legge e creare un ambiente imprenditoriale stabile, equo e prevedibile". Xi, al contrario, nell'ultimo anno ha ripetutamente messo in guardia contro "l'espansione disordinata del capitale".

Avvocati e imprenditori di Nanchino, la capitale del Jiangsu, e di altre regioni hanno dichiarato che i giudici e gli arbitri che in precedenza si erano pronunciati in gran parte a favore dei lavoratori ora sono più propensi a sostenere i datori di lavoro.

Dave Liu, un arbitro con sede a Nanjing, ha dichiarato che negli ultimi mesi, nella sua giurisdizione, i lavoratori hanno vinto solo il 10% delle cause riguardanti i ritardi nei pagamenti dei salari, con una netta inversione di tendenza rispetto all'anno scorso, quando il loro tasso di successo era quasi del 100%.

"Anche se la norma non è cambiata, l'applicazione della legge si sta orientando verso i datori di lavoro", ha detto Liu.

Ha aggiunto che in tempi difficili, i lavoratori a volte devono fare un "piccolo sacrificio per proteggere il bene comune".

"Se un'azienda fallisce a causa di un eccesso di regolamentazione, tutti perdono", ha aggiunto Liu. "Il modo migliore per proteggere gli interessi dei dipendenti è mantenere in vita il datore di lavoro".

Wang Li'na, assistente di marketing a Wuhan, ha detto di aver avuto difficoltà a presentare reclami contro il suo capo per gli straordinari obbligatori, dopo che i funzionari hanno annunciato una tregua per i datori di lavoro che costringevano il personale a lavorare ore supplementari. "Sono i lavoratori comuni, più che i padroni, a sopportare il peso della recessione economica", ha detto Wang.

Il proprietario di una fabbrica alimentare a Zhangzhou, una città nella provincia sud-orientale del Fujian, ha detto che ora può pagare ai dipendenti solo una frazione di quanto faceva l'anno scorso per gli infortuni sul lavoro. "Una volta sono stato costretto a dare a un lavoratore appena assunto più di 200.000 Rmb (30.000 dollari) dopo che si era ferito alla mano", ha detto Martin Lin.

Alcuni esperti hanno avvertito che il sostegno del governo locale ai datori di lavoro a scapito dei lavoratori potrebbe minare un'altra priorità di Xi - la stabilità sociale - mentre si prepara a iniziare un terzo mandato senza precedenti al potere quest'anno.

"I tentativi della Cina di rilanciare l'economia tendono a sostenere le imprese ma non i lavoratori", ha dichiarato Mary Gallagher, esperta di lavoro in Cina presso l'Università del Michigan. "Questo potrebbe portare a disordini sindacali quando l'economia inizierà a riprendersi".

