In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 27.980 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (rispetto a ieri sono 3.233 per una crescita del 13,1%) Di queste, sono decedute 2.158 (+349, 19,3%) e sono guarite 2.749 (+414, 17,7%). 1.851 persone sono in terapia intensiva (+1.779, 10,7%). Attualmente i soggetti positivi sono 23.073 (il conto sale a 27.980 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

Qui gli esperti spiegano come si devono interpretare i dati, indicando quali sono le variabili da tenere d’occhio per capire l’andamento dell’epidemia.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 11.025; 1.851 sono in terapia intensiva, mentre 10.197 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

