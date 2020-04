NUOVO GIORNO, NUOVO RECORD – NEL MONDO SONO 60 MILA I DECESSI LEGATI AL CORONAVIRUS. GLI USA REGISTRANO UN ALTRO TRISTE PRIMATO: I MORTI SONO STATI 1.497 IN SOLE 24 ORE, PORTANDO IL BILANCIO DELLE VITTIME A QUASI 8.500 – ANCHE IN GRAN BRETAGNA C’È STATA UN’IMPENNATA: SI CONTANO 708 VITTIME IN UN SOLO GIORNO…

DAGONEWS

coronavirus new york 5

Nuovo triste record negli Stati Uniti. Sabato i decessi per coronavirus sono stati 1.497 in sole 24 ore, portando il bilancio delle vittime a quasi 8.500. Il numero di casi è aumentato di 33.324 unità: ci sono 311.637 americani positivi al coronavirus. I guariti sono oltre 14mila.

Quasi la metà dei decessi della giornata è avvenuta a New York City, dove il bilancio delle vittime ha raggiunto i 2.624 e i corridoi degli ospedali sono disseminati di sacchi con i corpi.

coronavirus new york 8

Da “www.leggo.it”

Coronavirus nel mondo. Sono oltre 60mila le morti legate al coronavirus nel mondo, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. I casi confermati di contagio sono invece 1.134.418, mentre 233.689 le persone guarite.

In Gran Bretagna nuovo record di 708 morti in più in 24 per coronavirus (contro i 684 indicati ieri), secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero della Sanità britannico diffusi oggi.

I decessi totali registrati salgono a 4.313, mentre i contagi passano da 38.168 a 41.903, con un incremento giornaliero di poco più di 3700 inferiore rispetto ai 4.450 di ieri.

coronavirus gran bretagna 3

I test eseguiti nel Paese toccano infine i 183.190, con un ritmo quotidiano che scende seppur di poco sotto quota 10.000.

coronavirus gran bretagna 1

coronavirus new york 7

coronavirus new york 4 coronavirus new york 5 coronavirus new york 3 coronavirus new york 1 coronavirus new york 4 coronavirus new york 1 coronavirus new york 2 coronavirus new york 3 coronavirus new york 6