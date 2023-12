IL NUOVO INCARICO DATO AL GENERALE VANNACCI E’ UNA “PROMOZIONE”? NO, UN CALCIO IN CULO! - OGGI E’ STATO NOTIFICATO L'AVVIO DELL'INCHIESTA FORMALE NEI SUOI CONFRONTI, PER IL LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO” - E CON LE PIVE NEL SACCO IL GENERALE HA PRESO UN MESE DI LICENZA "PER MOTIVI FAMILIARI" - CROSETTO SI TOGLIE UN MACIGNO DALLA SCARPA: “VANNACCI L'HA VENDUTA COME SE ANDASSE A FARE CHISSÀ CHE COSA... PERCHÉ QUALCOSA BISOGNAVA FARGLIELA FARE IN ATTESA CHE L'INCHIESTA VADA AVANTI PERCHÉ L'INCHIESTA ANDRÀ AVANTI...”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato intervistato dal Giornale d'Italia per discutere del nuovo ruolo di Vannacci e del ruolo della magistratura. Un caso, quest'ultimo, tornato in auge proprio dopo le parole del titolare della Difesa di pochi giorni fa, che a tutti sono suonate come un campanello d'allarme.

CROSETTO AL GDI: "VANNACCI, IL NUOVO INCARICO SARÀ 'DURO' E SI CANDIDERÀ ALLE EUROPEE"

Si parte con Vannacci. "Il generale non va a fare il capo delle forze operative terrestri, va a fare il capo di Stato maggiore del comando forze operative terrestri, che ha un suo capo cioè il generale Camporeale, che dipende da un vice, Ristuccia, e da questo vice dipende Vannacci. Lui l'ha venduta come se andasse a fare chissà che cosa, è un compito adatto al suo curriculum, perché qualcosa bisognava fargliela fare in attesa che l'inchiesta vada avanti perché l'inchiesta andrà avanti. Si sta concludendo quella informale e poi...".

"Rispetto a prima il ruolo è dello stesso livello. Vista l'inchiesta non poteva esser messo nei ruoli che aveva prima e quindi doveva andare in una parte operativa. Nè retrocesso né promosso. Oltretutto va con un comandante tra i più duri che ci siano nelle forze armate, ha comandato la Kfor in Kosovo ed ha tenuto a bada i presidenti di Serbia e Kosovo...". "È una scelta autonoma, non politica, ma siccome l'esercito lo odia l'ho mandato lì per fargli un favore".

"Politica? A Vannacci interessano solo i soldi. Alle Europee si guadagna bene quindi secondo me si vuole candidare. Sicuramente vorrà andare lì ma secondo non ci arriverà. Perché Salvini non lo candida? No, per altri motivi. La sua forza armata nelle inchieste sarà molto dura". […]

