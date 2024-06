IL NUOVO PATTO DI ROMA CRIMINALE – SECONDO LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, NELLA CAPITALE LA MAFIA ALBANESE HA STRETTO RAPPORTI CON I CASAMONICA “NON SOLO PER IL TRAFFICO DI DROGA MA ANCHE PER LE ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO” – IL DIRETTORE DELLA DIA, MICHELE CARBONE: “HANNO LO STESSO IMPRINTING VIOLENTO, GLI ALBANESI SONO GLI EREDI DEI CASAMONICA. A ROMA LA 'NDRANGHETA E' IL RIFERIMENTO TRA LE MAFIE TRADIZIONALI. E STORICAMENTE LA CITTA’ È LEGATA ANCHE ALLA CAMORRA, CON IL RUOLO DI SENESE”…

il direttore della Dia Michele Carbone

(ANSA) - "Su Roma la criminalità mafiosa albanese ha stretto rapporti con la malavita organizzata romana, in primis i Casamonica, non solo per il traffico di droga ma anche per le attività di riciclaggio". Così il direttore della DIA, Michele Carbone, a margine della presentazione della relazione sull'attività svolta nel primo semestre 2023.

Per Mario Conio, capo del centro operativo di Roma della Dia "gli albanesi, da un punto di vista di impatto criminale, sono gli eredi dei Casamonica. Hanno lo stesso imprinting, in cui la violenza è il modo in cui si esprimono sul territorio". Quanto alla 'Ndrangheta "ha un ruolo importante" nella capitale. "E' sicuramente riferimento tra le mafie tradizionali - afferma Conio -. Bisogna considerare che storicamente Roma è anche legata alla camorra dove il ruolo di Senese nel tempo è stato centrale nelle dinamiche criminali".

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Aumentano i casi di intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, sia consiglieri comunali sia sindaci". A dirlo il direttore della DIA, Michele Carbone, a margine della presentazione della relazione sull'attività svolta nel primo semestre 2023. "Questo soprattutto dove non arriva la corruzione - aggiunge -. Ci sono episodi di collusione negli apparati poltico-amministivi come dimostra la lunga serie di consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose. Dove i tanti pubblici amministrazioni si oppongono a queste infiltrazioni sono oggetto di danni e minacce affinché si pieghino a queste organizzazioni.

il direttore della Dia Michele Carbone