IL NUOVO "THE BATMAN" E' UN CAVALIERE PIU' OSCURO CHE MAI - IL REGISTA MATT REEVES IMMAGINA LA STAR DI "TWILIGHT" BRUCE PATTINSON COME UN BRUCE WAYNE FINITO TRA "SEVEN" E "IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI": UNA SORTA DI KURT COBAIN DISAMORATO CON LE OCCHIAIE SOTTO GLI OCCHI E SENZA PETTINE CHE BACIA CATWOMAN - OLTRE A TUTTI I "CATTIVI" STORICI - JOCKER, THE PENGUIN E L'ENIGMISTA - SI AGGIUNGE IL MAFIOSO DI JOHN TURTURRO (CARMINE FALCONE) - VIDEO

Nell'ultimo capitolo della saga su Batman, il regista Matt Reeves immagina un mondo in cui David Fincher ha conquistato Gotham City.

"The Batman" è un cavaliere più oscuro che mai. Il film di Reeves, divertente e pieno di sorprese, vede la star di “Twilight” Robert Pattinson nei panni del più giovane Bruce Wayne di sempre.

Non sono passati molti anni dall'uccisione dei suoi genitori, ma gli echi di Thomas e Martha Wayne sono ovunque. Villa Wayne assomiglia più al nightclub di Limelight. Tutto ciò che è rimasto a Bruce è il fedele maggiordomo Alfred (Andy Serkis) che è più impegnato a riparare dispositivi elettronici che a spolverare le porcellane.

In questo capitolo vengono introdotti tutti i nemici di Batman: Catwoman (Zoe Kravitz), The Penguin (un Colin Farrell totalmente irriconoscibile), l'Enigmista (Paul Dano) e ancora un nuovo Joker (Barry Keoghan). Di questa quaterna, a dominare in quanto a presenza sono Catwoman e Penguin. L'Enigmista è raffigurato come un serial killer invisibile, molto Hannibal Lecter, che non emerge fino agli ultimi 45 minuti (di tre ore). L'intera trama di Joker è più oscura. C'è anche un altro cattivo: il mafioso di John Turturro, Carmine Falcone, per il quale lavora Penguin, simile a Jake Mottola e noto qui come Oswald Cobblepot.

Basti dire che è la Catwoman di Kravitz che ottiene la maggior interazione con Batman mentre flirtano e persino si baciano mentre lei cerca di convincerlo che sono simili. Ma Batman ha problemi più grandi.

I fumetti di Batman che tutti conoscevamo ai vecchi tempi non erano annunciati sotto il suo nome ma come "Detective Comics". Quindi il film è basato sui fumetti recenti. Batman assume il ruolo di detective e vigilante, qualcuno che il pubblico considera un maniaco mascherato. (Non è ancora l'amato eroe di Gotham.) Il suo Robin, per così dire, è il capitano della polizia James Gordon (Jeffrey Wright) che non solo crede in lui ma è un abile assistente quando necessario.

Pattinson ha 36 anni e cerca di allontanarsi dai suoi film sui vampiri di successo di dieci anni fa. In realtà è un Batman vivace e impegnato che sembra, quando indossa il mantello e il cappuccio, più sofisticato del giovane Bruce, che per la maggior parte del tempo sembra un asino fra i suoni. Indossare quell'abito di Batman, in questo film, fa più per Bruce di quanto non abbia fatto in passato. E ne ha bisogno: Reeves immagina Bruce come un Kurt Cobain disamorato con le occhiaie sotto gli occhi e senza un pettine in vista.

Reeves interpreta una parte del film come ha fatto per "Seven" e in parte come ha fatto per "Il silenzio degli innocenti". La sceneggiatura di Peter Craig avanza l'idea che l'omicidio dei Wayne non sia stato una rapina casuale ma un successo pianificato basato sulla corsa di Thomas a sindaco sulla piattaforma di Renewal.

Questo almeno dà alla storia una nuova direzione e qualcosa in più su cui Bruce può masticare mentre vendica la loro memoria. Reeves tira fuori anche il meglio dai cattivi: Kravitz, minuscolo nella vita reale, sgattaiola in giro e sembra molto più alto di una moderna volpe. (Ha anche un momento di veglia, e descrive la società di Gotham come «persone bianche ricche e privilegiate»). Dano brilla assolutamente come l'Enigmista completamente pazzo e omicida.

Tre ore non sono un problema, il film scorre senza un attimo di ritardo. Avrebbe potuto fermarsi a due ore e un quarto. Ma vale la pena aspettare gli ultimi 45 minuti anche se è un po’ sbrodolato. Tuttavia, sarei pronto per le parti 2 e 3 di questa trilogia, e penso che il pubblico tornerà e lo vedrà almeno un'altra volta.

PS. Complimenti per la colonna sonora di Michael Giacchino. È melodica, molto beethoveniana e contrasta con l'atmosfera cupa del destino imminente. Tienilo a mente per la prossima stagione dei premi.

