4 apr 2020 18:00

NUOVO RECORD PER NEW YORK CON 630 PERSONE MORTE IN UN GIORNO A CAUSA DEL CORONAVIRUS - LO HA RESO NOTO IL GOVERNATORE DELLO STATO ANDREW CUOMO - IN TOTALE LE VITTIME NELLO STATO SONO 3.565. I CASI DI PERSONE RISULTATE POSITIVE AL TEST SONO 113.704, DI CUI OLTRE 63.000 NELLA CITTÀ DI NEW YORK…