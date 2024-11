NUOVO STOP DEI GIUDICI AL “MODELLO ALBANIA” FIRMATO MELONI – LA SEZIONE IMMIGRAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA HA SOSPESO IL GIUDIZIO SULLA CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO DEI SETTE MIGRANTI TRASPORTATI NEL CENTRO DI PERMANENZA DI GJADER, E HA RINVIATO LA QUESTIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ORA I SETTE, EGIZIANI E BENGALESI, DOVRANNO TORNARE IN ITALIA – I GIUDICI: “I CRITERI DI DESIGNAZIONE DEI PAESI SICURI LI DECIDE L'UE”

centro migranti DI GJADER IN ALBANIA

TRIBUNALE RIMETTE CASO MIGRANTI IN ALBANIA A CORTE UE

(ANSA) - La sezione immigrazione del tribunale di Roma ha rimesso il caso dei migranti trattenuti nel centro in Albania alla Corte di giustizia europea sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento. La decisione riguarda sette migranti, egiziani e bengalesi, che ora si trovano all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania.

Allo scadere dei termini di convalida i sette migranti dovranno lasciare il centro di Gjader. Il testo del provvedimento della XVIII sezione immigrazione del Tribunale di Roma, si legge, "rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi del art. 267 TFUE" e "sospende il presente giudizio di convalida del fermo restando gli effetti del trattenimento provvisorio disposto dall'amministrazione per legge (art.6 dlgs 142/2015 e 14 TU immigrazione e art.4 del protocollo Albania)".

GIUDICI,CRITERI DESIGNAZIONE PAESI SICURI LI DECIDE L'UE

MEME GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI

(ANSA) - "Deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell'Unione europea. Pertanto, ferme le prerogative del legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto - come in qualunque altro settore dell'ordinamento - la corretta applicazione del diritto dell'Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana". E' quanto si legge in una nota del tribunale di Roma che si è espresso sul caso dei sette migranti nel centro italiano in Albania.

I 7 MIGRANTI SUBITO VIA DAL CENTRO ALBANESE ++

(ANSA) - Dopo la decisione del tribunale di Roma che ha sospeso la convalida del trattenimento, i 7 migranti portati venerdì scorso nel centro di Gjader, in Albania, saranno liberati nelle prossime ore e trasferiti in Italia, con arrivo probabilmente a Brindisi, a quanto si apprende.

i primi migranti arrivati nel centro di prima accoglienza di Shengjin IL DECRETO LEGGE SUI PAESI SICURI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA