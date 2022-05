IL NUOVO TORADOL E' IL VAFFANCULO - DIRE LE PAROLACCE AIUTA A MITIGARE IL DOLORE E PER I RICERCATORI DELLA KEELE UNIVERSITY E' UN ATTEGGIAMENTO CHE ANDREBBE INCORAGGIATO DURANTE I TRATTAMENTI MEDICI - "NON C'E' BISOGNO DI ASSUMERE FARMACI, NON HA COSTI E NON HA EFFETTI COLLATTERALI, QUINDI PERCHE' NON PROVARE?"

Dagotraduzione dal Sun

Imprecare come un soldato aiuta a superare il dolore quasi quanto prendere una pasticca di paracetamolo. Lo hanno scoperto gli scienziati della Keele University, in Inghilterra, che hanno studiato gli effetti dell’urlare parole come «merda» o «vaffanculo» è un aiuto per superare il dolore fisico perché ci distrae rendendoci meno testi e può innescare le risposte del nostro corpo allo stress.

Richard Stephens, docente di psicologia e autore della ricerca. «Per imprecare non c’è bisogno di assumere farmaci, non ha costi e non ha effetti collatterali, quindi perché non provare». Nei test effettuati, i volontari che hanno imprecato quando hanno dovuto infilare la mano in un secchio d’acqua ghiacciato hanno resistito all’agonia per 40 secondi in più, tanto che i ricercatori hanno suggerito che è un atteggiamento che andrebbe incoraggiato durante i trattamenti medici dolorosi.

Lo studio, che è stato pubblicato su Archives of Physiotherapy, ha concluso che «se le parole sono la droga più potente usata dall'umanità, allora la professione di fisioterapia dovrebbe abbracciare il giuramento per cambiare il modo in cui i nostri pazienti pensano, sentono e si comportano».

