1 – VIRUS USUTU: PRIMO CASO IN PIEMONTE, È IL TERZO IN ITALIA; TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE (I RISCHI)

Da www.ilmeteo.it

La malattia arriva ronzando e si chiama virus Usutu, tre casi complessivi sono stati isolati in Italia, per la precisione in Piemonte e Friuli. I media spiegano che la patologia molto simile a quella del West Nile è stata rilevata in un donatore di sangue di Asti, un 46enne.

In giro ci sono virus, inutile negarlo, solo che definirli nuovi il più delle volte è sbagliato. Usutu per esempio in Europa è presente fin dal 1996. Il donatore piemontese positivo è asintomatico perché, come spiega bene SkyTg24, con la diffusione del Covid ormai le trasfusioni sono rigidamente controllate ed il virus è stato subito identificato nel donatore in fase di screening. Usutu, lo ricordiamo, venne isolato per la prima volta nel 1959 in Africa.

Era presente nella zanzara Culex neavei presso il fiume Usutu, nell’ex Swaziland. Si tratta di un virus decisamente simile, anche per morfologia genetica, a quello che provoca la Febbre del Nilo. Usutu è trasmesso dalle zanzare all’uomo e l’infezione diretta tra umani è molto rara. Il contagio “person to person” infatti avviene per trapianto o trasfusione di sangue infetto. E i sintomi? Febbre, rush, ittero, cefalea, e sintomi neurologici, mentre nei casi più gravi rigidità nucale, tremori alle mani e ipereflessia.

2 – ASL, SCOPERTO VIRUS USUTU SU UCCELLI MORTI A TALZANO

Da www.lanazione.it/arezzo

Il 25 agosto l’Istituto Zooprofilattico di Roma ha refertato la positività al virus Usutu su alcuni uccelli selvatici trovati morti nell’area di tiro a segno di Talzano, nel comune di Arezzo.

Si tratta di un'infezione aviaria di origine africana estremamente rara negli esseri umani, che prende il nome da un fiume dello Swaziland, in Africa meridionale, e viene trasmesso all'uomo esclusivamente tramite la puntura della zanzara Culex.

Analogamente alla febbre da West Nile (West Nile fever), l'agente causale è un Flavivirus patogeno per gli uccelli.

I due virus differiscono per la frequenza con cui si registrano casi di mortalità negli uccelli e per il minore impatto sulla sanità pubblica del virus Usutu rispetto a quello della West Nile fever. Nell'uomo, infatti, le infezioni da Usutu Virus (USUV) di cui si hanno notizie sono rarissime.

L' Asl si è immediatamente attivata informando il Comune di Arezzo sulle eventuali azioni da intraprendere in questi casi.

