OBAMA DA RECORD – L’AUTOBIOGRAFIA “A PROMISED LAND” HA BATTUTO TUTTI I RECORD DI VENDITA NEL PRIMO GIORNO DI USCITA ED È DESTINATA A DIVENTARE IL LIBRO DI MEMORIE PIÙ VENDUTO SCRITTO DA UN PRESIDENTE USA: IN 24 ORE HA VENDUTO 890MILA COPIE NEGLI STATI UNITI E IN CANADA SUPERANDO DI GRAN LUNGA “MY LIFE” DI CLINTON E “DECISION POINTS” DI GEORGE W. BUSH, FERMI A 400MILA E 220MILA COPIE…

Da "forbes.it"

barack e michelle obama

Un terra promessa (traduzione italiana di A Promised Land, ndr), il tanto atteso libro di memorie dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ha abbattuto i record di vendite già martedì nel suo primo giorno di uscita ed è destinato a diventare il libro di memorie più venduto scritto da un presidente americano contemporaneo, secondo quanto riportato dall’Associated Press.

L’ultima impresa letteraria di Barack Obama ha venduto quasi 890.000 copie negli Stati Uniti e in Canada nel giorno della sua uscita avvenuta martedì, tenendo conto dei preordini, dei prodotti audio e degli e-book.

È il maggior numero di copie vendute nelle prime 24 ore di qualsiasi libro pubblicato dalla Penguin Random House, una delle “cinque grandi” case editrici.

a promised land barack obama

Secondo AP, Una terra promessa di Barack Obama ha battuto di gran lunga My Life degli dell’ex presidente Bill Clinton e Decision Points di George W. Bush: le vendite delle loro memorie il primo giorno sono state rispettivamente di 400.000 e 220.000 copie.

AP ha riferito che il libro scritto da un ex residente dell’Ala Ovest (della Casa Bianca, ndr) che è riuscito ad avvicinarsi maggiormente al numero di copie vendute il primo giorno a Una terra promessa è stato quello scritto dalla moglie di Barack Obama, Michelle: il suo Becoming ha raggiunto le 725.000 copie vendute il giorno della sua uscita.

barack obama joe biden

Una terra promessa di Barack Obama ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli ed è stato il libro più venduto mercoledì su Amazon. I librai pensano che Una terra promessa di Obama sarà probabilmente uno dei titoli più venduti del 2020.

“Siamo entusiasti del primo giorno di vendite”, ha detto ad AP David Drake, editore di Crown, una sussidiaria di Penguin Random House. “Riflettono l’entusiasmo diffuso che i lettori hanno per il libro tanto atteso e straordinariamente scritto del presidente Barack Obama”.

becoming michelle obama

Una terra promessa è il quarto libro di Barack Obama. Nonostante sia lungo 768 pagine, è solo il primo di un libro di memorie in due parti; la data di uscita per quest’ultimo volume non è stata annunciata. Obama ha pubblicato il suo primo libro di memorie, Dreams From My Father, nel 1995, seguito da The Audacity of Hope nel 2004, un libro che ha coinciso con la sua prima corsa presidenziale. È anche autore di Of Thee I Sing , un libro illustrato per bambini dedicato alle sue figlie pubblicato nel 2008.

