OBBLIGO VACCINALE, GREEN PASS RAFFORZATO E VACCINAZIONE PER I RAGAZZI TRA I 12 E I 15 ANNI: ECCO IL CALENDARIO DELLE NUOVE REGOLE - SONO GIA' IN VIGORE L'OBBLIGO DI MASCHERINA ALL'APERTO IN TUTTA ITALIA, IL GREEN PASS RAFFORZATO PER BAR E RISTORANTI AL CHIUSO, PALESTRE E PISCINE - DA DOMANI SCATTA L'OBBLIGO DI VACCINO PER GLI OVER 50 E PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO - E POI...

obbligo mascherine aperto

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per il "Corriere della Sera"

Ci sono scadenze diverse per l'entrata in vigore delle misure varate dal governo con i decreti approvati a dicembre e gennaio. Una sequela di date a partire da oggi, quando il provvedimento discusso e varato il 5 gennaio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

mascherine ffp2

NORME GIÀ IN VIGORE

1. Obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia.

2. Obbligo di indossare la FfP2 sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale.

3. Green pass base (rilasciato con un tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

4. Obbligo vaccinale per personale sanitario, scolastico, forze dell'ordine e lavoratori esterni delle Rsa.

Super green pass nei bar 4

5. Green pass rafforzato per bar e ristoranti al chiuso anche per consumare al bancone, luoghi dello spettacolo, palestre e piscine al chiuso.

6. Le feste sono vietate fino al 31 gennaio 2022.

7. La capienza massima degli stadi all'aperto è al 50% dei posti disponibili, al chiuso scende al 35%.

8. Green pass sbloccato automaticamente per i guariti dal Covid.

9. I positivi asintomatici da 3 giorni, con tre dosi o due dosi da meno di 120 giorni, devono stare in isolamento per 7 giorni e uscire con il test antigenico o molecolare. Invece per i positivi asintomatici l'isolamento è 10 giorni e ne possono uscire con test antigenico o molecolare.

TERZA DOSE DI VACCINO ANTI COVID

10. I contatti stretti di un positivo non fanno la quarantena se hanno due o tre dosi da meno di 120 giorni, ma devono indossare la FfP2 per 10 giorni. Da più di 120 giorni devono stare in quarantena 5 giorni e uscire con tampone negativo. I non vaccinati fanno 10 giorni e si esce con test antigenico o molecolare.

11. Se la regione di residenza va in zona arancione chi non ha il green pass rafforzato ha le seguenti restrizioni: - non può uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di «lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune»; - non può accedere agli impianti di risalita delle piste da sci; - non può accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi; - non può partecipare ai corsi di formazione in presenza; - non può praticare gli sport di contatto.

vaccini over 80 - 6

8 GENNAIO 2022

1. Scatta l'obbligo vaccinale per chi ha compiuto i 50 anni. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta la sanzione di 100 euro.

2. L'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario equiparato a quello scolastico.

10 GENNAIO 2022

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza fissato al 31 marzo è obbligatorio il green pass rafforzato per: - alberghi e strutture ricettive - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose - sagre e fiere - centri congressi - servizi di ristorazione all'aperto - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici - palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all'aperto - centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto - Aerei, treni e navi - Trasporto pubblico locale

vaccino covid bambini 4

2. Via alle somministrazioni della terza dose di vaccino per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni.

20 GENNAIO 2022

Obbligo di green pass base per i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici.

1° FEBBRAIO 2022

1. I lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno fare almeno la prima dose perché dal 15 febbraio 2022 sarà necessario il green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro fino al 15 giugno 2022.

2. Il green pass base (rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) è esteso ai clienti di: - pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari - attività commerciali, ma saranno esclusi i negozi che vendono alimentari, le farmacie e quelli che «soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona».

super green pass 12

31 MARZO

Fine dello stato di emergenza.