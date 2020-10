OCCHIO AGLI ASINTOMATICI! - I RISULTATI DI UNO STUDIO BRITANNICO: PIÙ DELL’80% DELLE PERSONE CHE SONO RISULTATE POSITIVE AL CORONAVIRUS NON AVEVANO SINTOMI! - È UN GROSSO CASINO PERCHÉ C’È ANCORA MOLTA GENTE CHE SE NE VA IN GIRO DIFFONDENDO DROPLET SENZA PENSARE CHE POTREBBERO METTERE A RISCHIO GLI ALTRI. LA SOLUZIONE? PIÙ TAMPONI PER TUTTI E TRACCIAMENTO

Articolo di “The Guardian” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

coronavirus londra

Più dell'80% delle persone che sono risultate positive a un'indagine nazionale inglese sul coronavirus non aveva nessuno dei sintomi principali della malattia il giorno in cui ha fatto il test. La scoperta ha suscitato il timore che i futuri focolai di Covid-19 saranno difficili da controllare senza test più diffusi nella comunità per captare la "trasmissione silenziosa", in particolare nelle università e nei luoghi di lavoro ad alto rischio come gli impianti di lavorazione della carne.

coronavirus e distanziamento sociale 2

I ricercatori dell'UCL hanno dichiarato che l'86,1% delle persone infette raccolte dall'indagine Covid-19 dell'Ufficio Nazionale di Statistica tra aprile e giugno non aveva nessuno dei sintomi principali della malattia, ovvero tosse, febbre, perdita del gusto o dell'olfatto il giorno in cui ha fatto il test – riporta The Guardian. Tre quarti dei soggetti che sono risultati positivi non presentavano alcun sintomo di rilievo.

test sierologico coronavirus

A differenza dei test del coronavirus nella comunità che si concentra sulle persone con sintomi, l'indagine sull'infezione dell' ONS verifica regolarmente decine di migliaia di famiglie in tutto il paese per vedere se gli occupanti hanno sintomi o meno.

boris johnson

"Al momento, l'attenzione è focalizzata sulle persone che hanno sintomi, ma se non si intercettano tutti coloro che sono asintomatici o presintomatici può essere davvero difficile ottenere epidemie giù in tempo, prima che vadano fuori controllo," ha detto Irene Petersen, un autore sullo studio e professore di epidemiologia e informatica sanitaria.

Lo studio, riportato in Clinical Epidemiology, ha analizzato i sintomi descritti da più di 36.000 persone che sono state sottoposte al test tra aprile e giugno. Solo 115 test sono risultati positivi e di queste solo 27 persone, ovvero il 23,5%, presentavano sintomi di qualsiasi tipo.

Coronavirus - Data di insorgenza dei sintomi nei primi casi positivi

Quando gli scienziati hanno ristretto i sintomi ai tre principali per le infezioni da coronavirus, ovvero tosse, febbre, perdita del gusto o dell'olfatto, il numero dei sintomi è sceso al 16 o al 13,9%.

Sulla base dei risultati, Petersen sostiene che le università e i luoghi di lavoro ad alto rischio, come gli stabilimenti di lavorazione della carne, dovrebbero effettuare regolarmente dei test per raccogliere le persone che possono essere infettive ma che non mostrano sintomi. Ha esortato le università ad aumentare subito la capacità di test, in modo che gli studenti possano essere sottoposti a test fino all'autunno e soprattutto prima di tornare a casa a Natale.

ASINTOMATICO

Data la pressione sulla capacità di analisi, Petersen ha detto che sono necessari test collettivi, in cui i tamponi sono raggruppati e testati in un unico lotto. Poiché la maggior parte delle persone non ha il virus, la maggior parte dei test in pool saranno negativi, ma quando un lotto risulta positivo, i contribuenti devono essere testati individualmente per identificare la persona infetta.

CORONAVIRUS - ANDRA' TUTTO MALE