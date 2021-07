OCCHIO A FARE LE PROPOSTE DI MATRIMONIO PLATEALI – UN VIDEO DIVENTATO VIRALE ONLINE MOSTRA UN UOMO FARE LA FATIDICA DOMANDA ALLA COMPAGNA DAVANTI AGLI SPETTATORI DI UNO STADIO DI BASEBALL, MA LA RAGAZZA RIFIUTA E SCAPPA VIA – VIDEO

proposta di matrimonio fallita stadio baseball

Da “il Fatto Quotidiano”

Inchieste di cuore. Un video straziante. Un uomo in ginocchio allo stadio. Una donna in fuga tra orde di fan sugli spalti. Sono i saporiti ingredienti dell'ultima inchiesta a tinte forti del tabloid inglese Daily Mirror. Il filmato registrato con uno smartphone (pubblicato online) ritrae la scena da incubo di un innamorato a bordo campo, mentre la partita di baseball di un campionato minore procede stancamente sullo sfondo.

In primo piano accade l'impensabile: innanzi al tizio piegato sulle gambe, con un berretto rovesciato e le mani giunte protese avanti, sta dritta in piedi una donna che non smette di scuotere il capo. Indietreggia, mentre l'uomo tende le braccia stringendo un anello in mano. Lei freme nervosa e in segno di diniego agita le mani, sempre più veloci in un vortice crescente di tensione fino alla grande fuga. La sposa mancata fila via tra gli spalti. Lui si volta rapido a guardare il campo, forse per controllare il risultato. Poi l'inseguimento. To be Continued

