OCCHIO ALLA FRANCIA – IL PAESE HA SUPERATO LA SOGLIA DELLE 10MILA VITTIME PER CORONAVIRUS ED È LA TERZA NAZIONE EUROPEA PIÙ COLPITA DOPO ITALIA E SPAGNA: A FAR PAURA È LA SITUAZIONE NELLE CASE DI RIPOSO DOVE LE VITTIME NON VENIVANO NEPPURE CONTEGGIATE – DOMANI EMMANUEL MACRON PARLERÀ PER LA TERZA VOLTA AI FRANCESI DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA. LE ATTUALI MISURE RESTRITTIVE SONO PREVISTE FINO AL 15 APRILE, MA…

Da "Ansa"

Per la terza volta dall'inizio dell'epidemia Emmanuel Macron si rivolgerà ai francesi domani sera alle 20 con un discorso televisivo. Lo rivela Europe 1 precisando che il presidente farà il punto sullo stato del confinamento e il calendario delle misure restrittive e sulla situazione sanitaria globale in Francia. Ieri sera il paese ha superato il tetto dei 10mila morti per Covid-19.

«Il confinamento deve perdurare diverse settimane a partire da ora»: è il parere del presidente del consiglio scientifico francese, Jean-Fran‡ois Delfraissy, intervistato da France Info. Oltralpe, la fine delle misure di confinamento decise dal presidente Emmanuel Macron è attualmente prevista per il 15 aprile, a circa un mese dall'entrata in vigore per debellare il cornavirus, anche se a questo punto una proroga dei blocchi sembra essere l'opzione piu probabile.

«Allo stato attuale, da quanto sappiamo, possiamo discutere di quanto accadrà dopo, ma l'elemento essenziale è la continuazione di uno rigido confinamento su diverse settimane». «Ci sono elementi di ordine sanitario, di società, elementi economici. È un mix molto di difficile - ha proseguito il virologo - il sanitario ha la priorità ma non è l'unica cosa di cui si tiene conto». Per Delfraissy «tutto dipenderà anche dal tasso di tolleranza della popolazione».

Stefano Montefiori per "www.corriere.it"

La Francia supera la soglia delle 10 mila vittime ed è il terzo Paese europeo più colpito dopo Italia (17 mila 127) e Spagna (13 mila 798). Secondo il bilancio reso noto alle 20 di martedì 7 aprile le persone morte per l’epidemia di Covid-19 sono 10 mila 328, delle quali 7091 negli ospedali (597 nelle ultime 24 ore) e 3237 nelle case di riposo.

Rispetto al giorno precedente le vittime nelle case di riposo sono 820 in più, una cifra notevole che secondo il direttore generale della Sanità va però messa in relazione con la difficoltà nella raccolta dei dati: «L’entità di questo aumento è probabilmente dovuto al ritardo nella contabilità dei decessi e al fatto che veniamo dal weekend appena trascorso», ha detto Jérome Salomon.

Il blocco continua

«Parlare oggi di uscita dal confinamento non ha alcun senso - ha aggiunto il professor Salomon nella consueta conferenza stampa serale in diretta tv -. Non abbiamo ancora raggiunto il picco e ci troviamo nella fase ascendente dell’epidemia, quindi dobbiamo impegnarci a rispettare il più possibile le regole del confinamento».

La situazione nelle case di riposo

È quella che allarma di più, dopo che nei primi giorni le vittime non venivano neppure conteggiate. Ora appare evidente che l’epidemia è molto diffusa negli istituti per anziani e le autorità cercano di correre ai ripari. Il direttore della Sanità ha detto che «le case di riposo hanno bisogno di rinforzi» e ha annunciato la mobilitazione della «riserva sanitaria» per fare fronte alla crisi.

Più controlli

Al 22° giorno di blocco i francesi cominciano a mostrare segni di impazienza, anche se la curva del contagio sembra seguire sempre la tendenza italiana, con 11 giorni di ritardo. Con il caldo e il bel tempo molti tendono a uscire di casa più di prima e il governo ha invitato sindaci e prefetti a prendere misure specifiche a seconda della situazione di ciascuna città.

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato che da mercoledì 8 aprile le strade saranno vietate ai runner dalle ore 10 alle 19. Una decisione presa per diminuire l’affollamento sui viali ma che secondo alcuni rischia di creare assembramenti prima e dopo la fascia oraria proibita.

La sindaca Hidalgo ha poi annunciato che alle fermate degli autobus e della metropolitana saranno creati punti di distribuzione di gel disinfettante.

