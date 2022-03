11 mar 2022 15:09

OCCHIO, LA GUERRA SI SPOSTA SEMPRE PIÙ A OVEST. E SI AVVICINA A NOI - L'ESERCITO RUSSO IN UCRAINA SI STA SPINGENDO VERSO IL CONFINE CON LA POLONIA, DOPO UN RAID SULLA CITTÀ DI LUTSK, DOVE TRE MISSILI HANNO COLPITO L'AEROPORTO: CHE SUCCEDE SE PER CASO UN MISSILE COLPISCE IL TERRITORIO DI VARSAVIA, CHE È UN MEMBRO DELLA NATO? L'ALLEANZA ATLANTICA NON POTREBBE NON INTERVENIRE - A DNIPRO I MEDIA PARLANO DI TRE ESPLOSIONI, DI CUI UNA AVREBBE COLPITO UNA FABBRICA DI SCARPE. LE ALTRE DUE VICINO A UN ASILO NIDO E A UN CONDOMINIO...