OCCHIO A KATY PERRY! - DURANTE UNO SHOW A LAS VEGAS, LA POP STAR È RIMASTA SUL PALCO CON UN OCCHIO “BLOCCATO”: SI È MESSA IN POSA CON LO SGUARDO FISSO RIVOLTO VERSO I FAN, MA LA PALPEBRA DELL’OCCHIO DESTRO SI È CHIUSA SENZA RIUSCIRE PIÙ A RIAPRIRSI – LA CANTANTE SI È MASSAGGIATA LA TEMPIA PER CERCARE DI RIAPRIRE L’OCCHIO, MA… VIDEO

Da www.corriere.it

problema a un occhio per katy perry 3

Durante uno show a Las Vegas, la pop star americana Katy Perry è rimasta sul palco con un occhio “bloccato”. Al termine di una canzone, la cantante si è messa in posa con lo sguardo fisso rivolto verso i suoi fan, ma ad un certo punto la palpebra dell’occhio destro si è chiusa senza riuscire più a riaprirsi.

Katy Perry si è massaggiata la tempia per cercare di riaprire l’occhio, ma il problema è perdurato per diversi minuti. Il video pubblicato su TikTok è diventato virale e ha fatto rapidamente il giro del mondo. Al momento non si hanno notizie ufficiali dalla cantante su eventuali problemi di salute, ma i commenti dei follower si sono diffusi con diverse teorie sulle ragioni dell’incidente.

problema a un occhio per katy perry 1 problema a un occhio per katy perry 6 problema a un occhio per katy perry 5 problema a un occhio per katy perry 4 problema a un occhio per katy perry 2