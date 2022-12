OCCHIO PER OCCHIO - A TRENTO, UN 27ENNE È STATO ARRESTATO PER AVER AGGREDITO LA COMPAGNA, SPEGNENDOLE UNA SIGARETTA NELL'OCCHIO - L'UOMO, IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE DOVUTO ALL'ALCOL, SI È SCAGLIATO CONTRO LA COMPAGNA DOPO UNA LITE MENTRE SI TROVAVANO IN UN BAR, ALLA PRESENZA DI MOLTI TESTIMONI - ALL'ARRIVO DEI CARABINIERI, L'UOMO LI HA ASSALITI CON UNA BOTTIGLIA DI VETRO…

La lite choc tra fidanzati è sfociata in violenza. Un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sant'Orsola, in provincia di Trento, per aver aggredito la compagna spegnendole una sigaretta nell'occhio. Ma non è finita qui. Dopo aver ferito gravemente la fidanzata, infatti, l'uomo si è scagliato contro i clienti del bar e, infine, ha aggredito anche i militari con una bottiglia di vetro vuota.

L'AGGRESSIONE

L'episodio risale alla tarda serata di domenica 11 dicembre, quando il giovane, in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcolici, ha aggredito la compagna per una lite legata alla sua gelosia morbosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha spento una sigaretta nell'occhio in un bar di Fierozzo, alla presenza di molti testimoni.

Subito dopo ha aggredito anche alcuni clienti del locale che hanno provato ad allontanarlo con la forza dalla ragazza per chiamare il personale medico del 118 e fornirle assistenza. Il 27enne, infine, si è scagliato contro i militari brandendo una bottiglia vuota. Alla fine, le forze dell'ordine sono riuscite ad ammanettarlo e a condurlo in caserma con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti ripetuti nei confronti della compagna.

I SOCCORSI E L'ARRESTO

La vittima è stata subito trasportata presso il nosocomio di Trento per tutte le cure del caso. Sul posto invece sono intervenuti i carabinieri di Sant'Orsola, allertati dagli avventori del bar che hanno assistito alla scena. I militari sono riusciti a bloccare con non poca fatica l'aggressore e ad ammanettarlo. Adesso è in attesa di giudizio per direttissima, accusato dei reati di lesioni, oltraggio, violenza e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la donna aveva già subito violenze domestiche da parte del compagno.