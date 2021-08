IL VIDEO DELLA RAGAZZA DOPO IL DRINK

Dan Sales per www.dailymail.co.uk

la ragazza della droga nel bicchiere 5

Il filmato di un'adolescente che si contorce "posseduta" dopo che il suo drink è stato drogato durante una serata in discoteca è stato condiviso dalla madre terrorizzata.

Millie Taplin, che è stata drogata al Moo Moos a Southend, nell'Essex, è ripresa mentre sembra in agonia, con la mascella bloccata e le mani piegate come artigli.

La ragazza probabilmente ha buttato giù una sostanza sconosciuta messa nel suo drink sabato sera mentre festeggiava.

la ragazza della droga nel bicchiere 4

Millie, 18 anni, è stata portata d'urgenza in ospedale dopo aver che le erano stati portati due drink da parte di un uomo con cui aveva parlato. La polizia sta indagando e cercando di rintracciare il responsabile.

La madre di Millie, Claire, 48 anni, ha detto: "È stato orrendo, sembrava posseduta. Non avevo idea di cosa stesse succedendo, non posso descrivere come fosse vederla così. Era la sua prima serata fuori in un locale".

la ragazza della droga nel bicchiere 3

"Non ho mai visto niente di simile. Millie era consapevole di ciò che stava accadendo, ma non riusciva a parlare". Secondo i racconti, si è sentita male quasi subito ed è uscita. Sapeva di non essere ubriaca, ma si è accasciata in un vicolo vicino alla discoteca, prima di essere soccorsa.

"Sono così grata che i suoi amici fossero lì con lei, altrimenti chissà cosa sarebbe successo". Millie ha lasciato l'ospedale domenica mattina ed è stata a letto a casa per il resto della giornata.

la ragazza della droga nel bicchiere 2

Claire ha detto al Basildon Echo: "Non ci sono parole per quello che potrei dire alla persona responsabile. Millie ha bevuto solo due sorsi del drink, siamo fortunati che non lo sia più. Domenica era traballante in piedi. Era davvero entusiasta di uscire sabato, era così felice. È un vero peccato".

la ragazza della droga nel bicchiere 6

Il locale Moo Moos ha pubblicato dei consigli per i ragazzi che frequentano quelle feste. Un portavoce ha dichiarato: "Esortiamo tutti i clienti a essere presenti quando viene ordinato il loro drink e a non lasciarlo incustodito".

la ragazza della droga nel bicchiere 1

"La bevanda drogata sembra essere stata consegnata da una persona conosciuta dalla donna colpita e sebbene non ci sia stata segnalata al momento, stiamo assistendo la polizia che si occupa della questione".