A OCCHIO SONO UN MIRAGGIO – LA PROSSIMA GRANDE SFIDA PER IL MONDO DELL'HARDWARE SONO GLI SMART GLASSES PER LA REALTÀ AUMENTATA: DA FACEBOOK AD APPLE PASSANDO PER GOOGLE E MICROSOFT, TUTTI SONO ALL'OPERA PER PROGETTARE UN OCCHIALE CAPACE DI GENERALE INFORMAZIONI SOPRAPPONENDOLE A CIÒ CHE ABBIAMO DI FRONTE GRAZIE A FOTOCAMERE E MICROFONI – MA LA GRANDEZZA DEI COMPONENTI E IL COSTO SONO ANCORA PROIBITIVI…

Ina Fried per "www.axios.com"

Mentre lo smartphone governa il mondo tecnologico di oggi come il dispositivo informatico principale, la prossima grande sfida per il mondo degli hardware dovrebbe essere una versione degli smart glasses per la realtà aumentata.

Facebook, Apple, Microsoft e Google stanno lavorando sui nuovi occhiali del futuro, ma il sacro Graal di un computer economico all'interno di qualcosa di non molto più ingombrante di un paio di occhiali standard è probabilmente ancora difficile da raggiungere.

Tali occhiali consentono agli utenti di vedere cosa hanno di fronte, ma con informazioni digitali sovrapposte, come indicazioni sulla mappa, informazioni di contatto e messaggi. Fotocamere e microfoni consentono di acquisire immagini e suoni e consentono diversi tipi di input, con la voce che probabilmente giocherà un ruolo chiave.

Apple, Google, Facebook e Microsoft hanno tutti mostrato interesse e hanno investito molto in questa tecnologia mentre gli analisti si aspettano chei produttori di telefoni come Samsung e produttori di PC come Lenovo entrino in scena.

Al momento c’è già qualcosa all’orizzonte. Facebook prevede di lanciare gli occhiali intelligenti entro la fine dell'anno, progettati in collaborazione con il produttore di Ray-Ban Luxottica. È improbabile che questi occhiali offrano tutte le funzionalità, ma piuttosto saranno un trampolino di lancio, sia in termini di tecnologia sia per aiutare le persone ad abituarsi a tali dispositivi.

L'unità Oculus di Facebook si è concentrata principalmente sulla realtà virtuale piuttosto che sulla realtà aumentata, ma c'è una discreta quantità di crossover tra i due. Oculus Quest 2 e altri visori VR possono fornire AR utilizzando le telecamere per vedere nel mondo esterno.

Microsoft vende già Hololens, che ha la potenza di un computer Windows 10, ma è ancora troppo ingombrante e costoso per attirare i consumatori. Microsoft lo ha reso disponibile agli sviluppatori e ad alcuni clienti aziendali e sta anche lavorando con l'esercito degli Stati Uniti.

Google Glass, il primo dispositivo di questa categoria che ha attirato l'attenzione del mainstream, è diventato un prodotto di consumo, ma una versione leggermente aggiornata viene venduta alle aziende.

Secondo Bloomberg e The Information, Apple sta preparando un visore VR che utilizzerebbe anche le telecamere per vedere nel mondo reale. Il dispositivo, che potrebbe costare 3.000 dollari e arrivare sul mercato l'anno prossimo, potrebbe essere un'opportunità sia per i consumatori di fascia alta che per gli sviluppatori.

Sì, ma gli ostacoli tecnici sono molti, soprattutto se l'obiettivo è davvero qualcosa di leggero e poco appariscente come gli occhiali. Mentre molti dei componenti informatici sono adattabili a tali occhiali, comprese minuscole fotocamere, microfoni e processori, i componenti non sono ancora abbastanza piccoli per avere qualcosa che sia allo stesso tempo completo e leggero.

Durata della batteria: proprio come vuoi che il tuo smartphone duri tutto il giorno, vorresti poter far funzionare i tuoi occhiali intelligenti ovunque tu vada. Molte delle cuffie odierne, sia VR che AR, durano solo un paio d'ore tra una ricarica e l'altra.

Inoltre i chip dei processori di oggi sono più efficienti dal punto di vista energetico che mai, ma emettono ancora calore quando lavorano sodo e non è l’ideale avere un oggetto che scotta sul viso.

Molti degli occhiali AR odierni hanno solo un campo visivo limitato. I dispositivi hanno anche difficoltà a fornire una fonte di luce sufficientemente luminosa per rendere le informazioni proiettate facilmente visualizzabili alla luce del sole.

Per non parlare del costo: mettere tutta la tecnologia necessaria in un unico dispositivo, anche con le limitazioni di cui sopra, si traduce in un prodotto che costa diverse migliaia di dollari.

