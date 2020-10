6 ott 2020 19:14

OCCHIO ALLE TELEFONATE TRUFFA! - L’ENNESIMA TRAPPOLA DEI CALL CENTER: PER CONVINCERVI A CAMBIARE GESTORE VI DICONO CHE IL VOSTRO L’OPERATORE VI STA PER AUMENTARE LA TARIFFA IN BOLLETTA. SOLO CHE POI IL NUOVO CONTRATTO OVVIAMENTE È UNA FREGATURA - PER DARE CREDIBILITÀ AL TUTTO IL FINTO OPERATORE AVVERTE CHE L’UTENTE SARÀ RICHIAMATO DA UN…