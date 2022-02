18 feb 2022 17:02

OCCHIO ALLE TELEFONATE TRUFFA! - SE RICEVETE UNA CHIAMATA DA UN PRESUNTO OPERATORE DI BANCA, NON COMUNICATEGLI LE VOSTRE INFORMAZIONI PERSONALI: A UNA CORRENTISTA, TITOLARE DI UN’AZIENDA, HANNO SOTTRATTO 60 MILA EURO - LA DONNA, CHE AVEVA DA POCO CAMBIATA IL TOKEN, E’ STATA CONTATTATA CON LA SCUSA DI EFFETTUARE ALCUNE OPERAZIONI DI VERIFICA DATI E DOWNLOAD DI APP, E HA CEDUTO I SUOI DATI - PER ESSERE CREDIBILI I CRIMINALI LE HANNO ANCHE LA NECESSITA’ DI PASSARE IN FILIALE E…