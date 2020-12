1 dic 2020 12:44

OCCHIO AI VOSTRI OCCHI – VEDETE UNA SERIE DI OMINI CHE CORRONO SU PER LA SCALA E POI SI LANCIANO? GUARDATE MEGLIO, NON È ESATTAMENTE COSI'. L’ILLUSIONE OTTICA, CHIAMATA “SUPER ILLUSION BROTHERS”, È STATA PUBBLICATA SU TWITTER E STA MANDANDO IN PAPPA IL CERVELLO DI MIGLIAIA DI UTENTI… -VIDEO