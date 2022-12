OCCUPARSI DELLA PASSIONE PER IL LUSSO O DELLE FOTO OSE’ DELLA MOGLIE DI SOUMAHORO NON E’ VOYEURISMO: E’ IL DISVELAMENTO DI ABITUDINI E AMBIZIONI DI UNA PERSONA CHE, INSIEME ALLA MADRE E AL FRATELLO, IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI HA INCHIODATO PER “L’ELEVATA SPREGIUDICATEZZA CRIMINALE NELL'ATTUARE UN PROGRAMMA DELINQUENZIALE A GESTIONE FAMILIARE PROTRATTO NEL TEMPO” - “IL FATTO”: “E’ UNO SCANDALO DOPPIO, PERCHÉ CONTIENE IPOTETICI REATI E PERCHÉ I SOGGETTI COINVOLTI SI SONO POSTI A MODELLO CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEGLI ULTIMI CHE DICEVANO DI DIFENDERE”

Estratto dell’articolo di Silvia Truzzi per “il Fatto quotidiano”

MEME SULLA MOGLIE DI SOUMAHORO BY EMILIANO CARLI

Nel mezzo della valanga che da più parti sta travolgendo quel che resta della sinistra, da giorni un dibattito su Liliane Murekatete, compagna del deputato Aboubakar Soumahoro, impegna le firme di Repubblica. Tutto è nato da un pezzo, uscito sul giornale di lunedì, in cui Concita De Gregorio si chiedeva perché si attacca Liliane Murekatete e non Chiara Ferragni.

[…] Ne è nato un furioso dibattito […] Tutte riflessioni che […] non si occupano della principale questione: perché parliamo di lei e non di Chiara Ferragni […] Perché da settimane è, insieme alla madre, al centro dello scandalo accoglienza. Uno scandalo doppio, perché contiene ipotetici reati e perché i soggetti coinvolti si sono posti a modello contro lo sfruttamento degli ultimi che dicevano di difendere. […] Nell'intervista a Piazza Pulita l'onorevole Soumahoro ha detto che esiste "un diritto all'eleganza". Una frase forse un po' ingenua, ma che in fondo dice tutto quel che si deve dire sull'argomento: ognuno si veste come vuole. Ed è finita qui.

Liliane Murekatete con la madre, Marie Therese Mukamitsindo

[…] Soumahoro non ha mai fatto parte della cooperativa oggetto delle indagini, la compagna sì. […] la notizia che Liliane Murekatete è indagata è giunta solo ieri, ma da un po' si capiva che l'inchiesta andava in quella direzione. Secondo il giudice per le indagini preliminari di Latina […] Marie Therese Mukamatsindo e i figli Michel Rukundo e Liliane Murekatete "hanno mostrato elevata spregiudicatezza criminale nell'attuare un programma delinquenziale, a gestione familiare, protratto nel tempo e rivestendo le qualifiche societarie documentate in atti. Se indubbiamente Maria Terese Mukamitsindo ha svolto e svolge un ruolo centrale nella dinamica delittuosa, anche i figli Michel e Liliane hanno offerto consapevole e attiva partecipazione al meccanismo fraudolento prospettato".

LILIANE MUREKATETE

[…] Per il resto, è auspicabile (per la futura sopravvivenza dei giornali) che il dibattito pubblico non vada sempre da un'altra parte, in un'orgia quotidiana di opinioni che sorvolano sui fatti e interessano assai più agli opinionisti che ai lettori.

