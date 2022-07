14 lug 2022 11:34

ODISSEA NELLO SPACEY - ALL’UDIENZA DEL PROCESSO IN CUI E’ IMPUTATO PER ABUSI SESSUALI, KEVIN SPACEY SI È DICHIARATO NON COLPEVOLE - L'ATTORE AMERICANO 62ENNE DEVE RISPONDERE DELLE ACCUSE RIVOLTEGLI DA TRE UOMINI, ALL'EPOCA DEI MOLTO FATTI GIOVANI, IN RELAZIONE A DIVERSI EPISODI AVVENUTI A PARTIRE DA 17 ANNI FA...