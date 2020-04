OGGI COME IERI, L’EPIDEMIA CI RENDE FRAGILI - ECCO LE FOTO SCATTATE DURANTE L'EPIDEMIA DI “SPAGNOLA” A SAN FRANCISCO, IN CALIFORNIA, NEL 1918 - TUTTI CON LE MASCHERINE, MALATI OVUNQUE, CAPANNONI ADATTATI A OSPEDALE… - GALLERY

Da www.ansa.it

stati uniti epidemia di spagnola nel 1918 4

Una delle immagini fornite dalla California State Library scattate durante l'epidemia nota come 'Spagnola' a San Francisco, in California, nel 1918 (fotografia ristampata il 4 aprile 2020). Gli esperti stanno cercando di capire come la nuova pandemia della malattia da COVID-19 del coronavirus potrebbe diffondersi confrontando i focolai passati come SARS, MERS e influenza suina. Secondo quanto riferito, alcuni esperti stanno paragonando l'epidemia di coronavirus alla pandemia di influenza spagnola (virus dell'influenza H1N1) del 1918, affermando che il rigoroso allontanamento sociale e altre misure hanno rallentato la diffusione della malattia e ridotto i tassi di mortalità.

