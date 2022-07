1 - PASCALE-TURCI, OGGI IL SÌ IL REGALO DI BERLUSCONI

Estratto dell’articolo di Mario Ajello per “il Messaggero”

TURCI PASCALE

A parlare non è Silvio ma il fratello Paolo. A mandare pubblicamente gli auguri di buon matrimonio, o meglio di felice unione civile, a Francesca Pascale e a Paola Turci, è Berlusconi junior e non il Cavaliere. Ma lui […] lo descrivono tranquillo e anche contento per il lieto evento, perché quando vince il partito dell'amore […] è una vittoria di tutti.

Paolo Berlusconi dice: «Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice». Mentre il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di più sostanzioso degli auguri. […] Si prevede che arrivino due gioielli. Un dono che rientra perfettamente nello stile di Silvio, e sarebbe in continuità con la rottura non traumatica, o almeno ben gestita, del fidanzamento con Francesca che fu annunciato, evitando l'escalation dei gossip, con un comunicato nel marzo 2020.

tweet sulle nozze turci pascale 1

Quattro mesi dopo, la foto del bacio tra Francesca e Paola su uno yacht al largo del Cilento. Ma a proposito del gioiello, ora parlamentari vicini a Marta Fascina, l'amore attuale del Cavaliere, fanno notare maliziosamente: «Il regalo Berlusconi lo ha già fatto ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro». Ma chi parla così sottovaluta il cuore grande del Cavaliere. […]

ARTICOLO INTEGRALE:

https://www.ilmessaggero.it/persone/francesca_pascale_paola_turci_nozze_oggi_berlusconi_regalo_invitati_ultime_notizie-6788179.html

2 - LA FESTA PER PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE: 30 INVITATI NELLA ROCCA TRA LE ROSE E I FIORI DI CURCUMA

Estratto dell'articolo di Riccardo Bruno per www.corriere.it

SILVIO BERLUSCONI FRANCESCA PASCALE

Una cerimonia sobria ed elegante, con pochi invitati, al massimo una trentina. [...] Doveva rimanere una festa riservatissima, era impossibile che restasse tale. Si sa comunque poco, ma qualcosa è trapelato.

Unione civile celebrata alle 17 al Palazzo dei Priori, la storica sede del Comune, dal sindaco del Pd Silvio Franceschelli. Pascale, che dopo la fine del rapporto con il leader di Forza Italia si è stabilita in una cascina nelle campagne della vicina Trequanda, avrebbe curato personalmente i dettagli. Sembra per esempio che abbia scelto lei anche gli addobbi dal fioraio della cittadina, ordinando curcuma bianca, ortensie e rose.

castello di velona montalcino 2

Al termine della celebrazione, le neo-spose e gli invitati si trasferiranno nel Castello di Velona, una rocca medievale che domina la Val d’Orcia trasformata in resort di lusso, con fonte termale all’interno e 15 ettari attorno dove si producono vino e olio. Tre ristoranti, con chef come Riccardo Bacciottini (che ha lavorato anche al Noma di Copenaghen) e Giuseppe Alfano che propongono menu che partono dal territorio ma spaziano molto, e che sicuramente in questa occasione terranno conto delle scelte vegane di Turci-Pascale.

Chissà se la coppia, quando ha optato per l’esclusiva location, era a conoscenza che proprio Berlusconi fu a un passo dall’acquistarla nel 2003. Il Cavaliere venne persino a fare un sopralluogo ma non fu accolto benissimo da un manipolo di ragazzi. Volarono insulti, l’allora sindaco si scusò assicurando che gli autori non erano del posto. Berlusconi in ogni caso bloccò l’acquisto, precisando con una nota: «Non sono stati certo tre individui in vena di volgarità a farmi perdere la simpatia che nutro per la Toscana e per i toscani. Ho rinunciato a Montalcino per altri motivi». [...]

3 - NOZZE TURCI-PASCALE A MONTALCINO: PERCHÉ HANNO SCELTO IL CASTELLO DI VELONA

Estratto da www.repubblica.it

castello di velona montalcino 3

[…] Il Castello di Velona a Montalcino […]svetta sul patrimonio Unesco della Val d’Orcia dall’XI secolo, quando fu edificato come fortilizio medievale. In questi mille anni ha visto aggiunte […], modifiche, una rappresentazione nelle carte geografiche affrescate in Vaticano dal cosmografo Ignazio Danti e un lungo periodo di oblio che ha portato, poi, alla sua trasformazione da rudere a lussuoso relais appena 25 anni fa.

silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale

Ora il Castello ha tre ristoranti interni, terrazze panoramiche (di cui una privata da 150mq con, l’altrettanto privata, piscina termale), un centro benessere alimentato dall’acqua che sgorga dal vicino Monte Amiata con idromassaggio, bagni turchi, sauna, docce emozionali, cascate di ghiaccio, un’area relax con musica meditativa, una palestra, un parcheggio per l’elicottero, ricariche elettriche per le Porsche e cinque ettari di vigneti, dai quali viene prodotto il Brunello di Montalcino, che arriva in bottiglia dopo 36 mesi passati a invecchiare in botti di rovere di Slavonia. Fatto in casa anche l’olio extravergine di oliva.

Prezzo per una notte: circa 900 euro per la camera “base”, mentre la suite con tre camere, terrazza panoramica e piscina termale privata si aggira sui 6000 euro. […] Le bocche sono cucite, il riserbo è massimo, ma indiscrezioni parlano di un menù realizzato dagli chef del ristorante gourmet Il Brunello, ovvero Riccardo Bacciottini (precedentemente al Noma di Copenaghen) e Giuseppe Alfano, che solitamente propongono due menù, uno da 5 portate e uno da 7.

Tra i piatti: mela selvatica, tagete e geranio, cera d’api, uva spina, erbette spontanee e perle di tapioca, cappellaccio di capesante, fegato e tartufo, scampo alla brace, foie gras e abete rosso e magnum al muschio, licheni e sciroppo di betulla.

silvio berlusconi marta fascina a monza

3 - TURCI-PASCALE, OGGI IL MATRIMONIO A MONTALCINO. IL POST OMOFOBO E GLI AUGURI DI PAOLO BERLUSCONI

Micol Sarfatti per www.corriere.it

Oggi è il giorno di Paola e Francesca . La cantautrice Turci, 57 anni, e l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Pascale, 37 anni il prossimo 15 luglio, si uniranno civilmente nel municipio di Montalcino (Siena) davanti al sindaco pd Silvio Franceschelli. Poi festeggeranno con un gruppo ristretto di amici e parenti nel castello di Velona: un resort affacciato sul paesaggio incantato della Val d’Orcia.

La relazione, mai confermata dalle dirette interessate, era diventata di pubblico dominio nell’agosto 2020, dopo la pubblicazione sul settimanale Oggi di alcuni scatti rubati durante una vacanza in barca in Cilento. Una coppia sorprendente e contemporanea, che in questi due anni è riuscita a custodire gelosamente il proprio amore.

paola turci francesca pascale foto da oggi 6

Nessun commento, nessuna uscita pubblica ufficiale, nessun post sui social, nessun coming out a mezzo stampa. Solo la libertà di essere sé stesse e coltivare con cura e riservatezza un sentimento. La notizia dell’unione, trapelata giovedì, era stata salutata da un diluvio di congratulazioni.

Ma non sono mancati insulti omofobi e polemiche. Nella notte tra giovedì e venerdì Paola Turci ha rotto il silenzio postando una storia Instagram con profili di alberi, una luce crepuscolare e il commento «Quella felicità che non ti fa dormire». La mattina ha twittato uno stralcio de «il Caffè» di Massimo Gramellini sul Corriere , a loro dedicato, ringraziandolo e riprendendo la frase dell’editoriale: «È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri».

paola turci francesca pascale foto da oggi 1

La dolcezza social è stata interrotta all’improvviso dall’immagine di un messaggio diretto che recitava «Lesbicona che schifo!!». Il mittente è un profilo Instagram apparentemente basato nella provincia di Asti. Turci lo ha liquidato con il commento «Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase». Poi è tornata a ripostare e gli auguri dell’amico, conduttore radiofonico e critico musicale, Luca De Gennaro.

Alle felicitazioni si sono uniti così i messaggi di solidarietà. «Auguri, Paola Turci e Francesca Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezza del vostro amore. Ogni nuova Unione civile è antidoto potente e seme di quel cambiamento culturale che dovrebbe essere lavoro per la buona politica», ha scritto su Twitter Monica Cirinnà, responsabile diritti del Pd e firmataria della legge 76/2016, che porta il suo nome, sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Francesca Pascale con Berlusconi

Sostegno a mezzo Twitter anche dal leader di Azione Carlo Calenda: «Il problema fondamentale di questo Paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sarà crescita, benessere, civiltà nei rapporti e, alla fine, democrazia. Piena solidarietà». Più Europa ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto delle future spose accompagnate da un testo in cui si legge: «È incredibile che, ancora oggi, tra gli applausi di rappresentanti delle istituzioni, l’Italia non abbia una legge che prevenga e punisca i crimini d’odio omotransfobici. A Paola e a Francesca va non solo la nostra totale solidarietà ma gli auguri più affettuosi per la loro unione. Vi insegneranno a non splendere. E voi splendete, invece!».

castello di velona montalcino 1

FRANCESCA PASCALE SILVIO BERLUSCONI francesca pascale silvio berlusconi luna berlusconi luna nuova con silvio berlusconi e francesca pascale

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI paola turci francesca pascale foto da oggi 2 FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI castello di velona montalcino tweet sulle nozze turci pascale 2 articolo di selvaggia lucarelli su francesca pascale e paola turci paola turci francesca pascale foto da oggi 8 tweet sulle nozze turci pascale 3 FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI francesca pascale paola turci francesca pascale paola turci 3

paola turci francesca pascale foto da oggi 7 FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI