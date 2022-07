22 lug 2022 09:19

OGGI È IL GRANO, DOMANI SARÀ IL CESSATE IL FUOCO – SPIRAGLI DI PACE IN UCRAINA: NEL POMERIGGIO KIEV E MOSCA FIRMERANNO L’ACCORDO PER IL PASSAGGIO DI 35 MILIONI DI TONNELLATE DI GRANO ATTRAVERSO IL MAR NERO – PROTAGONISTA DELLA MEDIAZIONE È STATO ERDOGAN, CHE OTTERRÀ UN CENTRO DI COORDINAMENTO A ISTANBUL, E VUOLE METTERE IL CAPPELLO ANCHE SUL NEGOZIATO PER LA FINE DEL CONFLITTO…