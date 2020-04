17 apr 2020 15:27

OGGI PANDEMIA, DOMANI CARESTIA - 21 MLN IN DIFFICOLTÀ, METÀ È SENZA REDDITO. LO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA: IN 7 MLN VIVONO CON 500 EURO LORDI AL MESE. IL BLOCCO, PUR SE TEMPORANEO, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER L'EMERGENZA COVID-19 HA GENERATO "PER 3,7 MILIONI DI LAVORATORI IL VENIR MENO DELL'UNICA FONTE DI REDDITO FAMILIARE"…