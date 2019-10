OGGI PORNO, DOMANI RICATTO – DUE STUDENTI 20ENNI DI TORINO SONO FINITI A PROCESSO PER AVER RICATTATO UNA LORO EX COMPAGNA DI CLASSE CON LA MINACCIA DI DIFFONDERE UNA FOTO HOT SCATTATA NEI BAGNI DELLA SCUOLA – LA RAGAZZA ERA COSTRETTA A PAGARE LORO LA PIZZA E A FARE I LORO COMPITI SE NON VOLEVA CHE LA FOTO FINISSE SUL TELEFONINO DELLA SORELLINA DI 11 ANNI…

Giovanni Falconieri per "www.corriere.it"

ricatto sessuale

«Se non fai gli schemi entro lunedì, giuro che mando la foto a tua sorella». Ed è così che si è ritrovata costretta a svolgere i compiti dei compagni di classe o addirittura a pagare loro la pizza per evitare il peggio.

Era sotto ricatto. Se non avesse soddisfatto le richieste ed esaudito i desideri, loro avrebbero diffuso la foto osé scattata nei bagni della scuola. Loro sono due studenti ventenni di Torino, ora a processo per estorsione e violenza privata per un ricatto a sfondo sessuale avvenuto due anni fa ai danni di una loro amica e compagna di scuola, adesso 21enne.

ricatto hard 2

Il processo è cominciato questa mattina, 3 ottobre, davanti al giudice Federica Gallone del Tribunale di Torino. I due ragazzi sono assistiti dagli avvocati Costanza D’Ormea, Antonio Mattiale e Massimiliano Peiretti.

I fatti risalgono al 17 giugno 2017 quando, la giovane si sarebbe intrattenuta in un bagno dell’istituto con uno dei due ragazzi, che aveva scattato una fotografia: «Pensavo che stesse guardando il cellulare. Solo dopo mi ha detto che aveva preso l’immagine. Scherzando, lui e l’amico mi dicevano che se non avessi fatto qualcosa per loro l’avrebbero mandata alla mia sorellina di 11 anni.

ricatto hard 3

Per ‘qualcosa’ intendevano uscire, fare i compiti, pagare la pizza». Doveva anche chiamare l’amico «il mio padrone», ma «era per scherzare». A novembre la fotografia cominciò a circolare: i compagni di classe informarono i loro rappresentanti e una docente presentò una denuncia. «Avevo paura. I miei genitori non sapevano nulla. Nel febbraio 2018 la professoressa ha informato mio padre in un colloquio. Mia madre l’ha saputo lo scorso gennaio quando ci è stato notificato l’inizio del processo».

ricatto sessuale

«Per questa storia non riuscivo più a studiare. Non ero concentrata abbastanza. E alla fine non sono stata ammessa alla maturità. Avevo paura che i miei lo venissero a sapere. Ma la classe già sapeva, e io ero imbarazzata».

Anche secondo gli imputati la vicenda va inquadrata come uno scherzo: entrambi, in aula, hanno fatto presente che la ragazza ha continuato a frequentare il gruppo fino a pochi mesi fa.

ricatto sessuale

L’inchiesta della polizia, coordinata dal pm Valentina Sellaroli, è cominciata dopo la denuncia di una professoressa, che era stata allertata dai compagni della ragazzina. Per questa vicenda la giovane ha avuto difficoltà nel rendimento ed è stata bocciata prima dell’esame di maturità. La famiglia della giovane si è costituita parte civile.

ricatto sessuale 5

ricatto sessuale 3 ricatto sessuale 1 ricatto sessuale 4