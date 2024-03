OGGI QUI, DOMANI ALLAH! - L'ISTITUTO COMPRENSIVO "IQBAL MASIH" DI PIOLTELLO (MILANO) È STATO IL PRIMO IN ITALIA A PREVEDERE UN GIORNO DI VACANZA, IL 10 APRILE, PER PERMETTERE AGLI STUDENTI MUSULMANI DI FESTEGGIARE LA FESTA DELL'INTERRUZIONE DEL DIGIUNO AL TERMINE DEL RAMADAN - DEI 1270 ALUNNI, IL 43% È DI ORIGINE STRANIERA - SALVINI SBROCCA: "SCELTA INACCETTABILE CONTRO I VALORI, L'IDENTITÀ E LE TRADIZIONI DEL NOSTRO PAESE...."

Estratto dell’articolo di Monica Serra per “La Stampa”

ramadan 5

Per capire quanto sia multiculturale l'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello basta scorrere il suo sito tradotto in cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, arabo e urdu. Dei 1270 alunni, tra i 3 e i 14 anni, il 43 per cento è di origine straniera, cui si aggiungono anche tanti italiani di seconda e terza generazione.

Non è un caso che proprio questa scuola - intitolata all'operaio bambino pakistano ucciso a 12 anni, simbolo della lotta allo sfruttamento del lavoro minorile - sia stata la prima d'Italia a prevedere nel suo calendario un giorno di vacanza il 10 aprile, per permettere agli studenti di festeggiare l'Eid al-Fitr, la festa dell'interruzione del digiuno al termine del Ramadan, che è la seconda festività più importante dell'anno per i musulmani.

MATTEO SALVINI IN SENATO

Una decisione difesa innanzitutto dalla sindaca del Comune di 37mila abitanti a est di Milano, di cui un quarto sono stranieri, Ivonne Cosciotti, che lo definisce «un atto di civiltà». Ma fortemente criticata dalla Lega, a partire dall'eurodeputata Silvia Sardone, autrice del libro «Mai sottomessi - Cronache di un'Europa islamizzata», che la ritiene una «decisione preoccupante».

Una «scelta inaccettabile contro i valori, l'identità e le tradizioni del nostro Paese» anche per il vicepremier e segretario del Carroccio, Matteo Salvini. «Sono 500 gli studenti di religione musulmana nella nostra scuola. Il 40 per cento. Anche in questo mese così particolare frequentano l'ora di religione - ricostruisce il dirigente scolastico Alessandro Fanfoni -.

ramadan 6

Due anni fa in occasione della festa del Ramadan in molte classi c'erano soltanto 4 o 5 alunni. Così abbiamo deciso di intraprendere questo percorso in maniera serena e condivisa. Non ci aspettavamo che destasse tanto scalpore. Chi parla di sottomissione all'Islam dimostra di non conoscere la realtà del nostro istituto: una scuola multiculturale in cui vengono ascoltate le esigenze di tutti». [...]

Alessandro Fanfoni

Ogni scuola ha infatti la possibilità di decidere in autonomia il proprio calendario e la chiusura in alcuni giorni, fatto salvo che ci siano almeno 200 giornate di lezione all'anno. Per tutti gli istituti italiani quest'anno scolastico si è aperto di martedì, a Pioltello hanno anticipato di un giorno, il lunedì, stabilendo inizialmente la vacanza per l'8 aprile, poi rimandata al 10, quando la data di fine Ramadan è divenuta ufficiale.

La speranza del preside Alessandro Fanfoni che la decisione non venisse politicizzata è stata disattesa. E anche nei gruppi web degli abitanti di Pioltello le opinioni si dividono tra favorevoli e contrari. «C'è chi ha da ridire ma io lo trovo un atto di civiltà – sottolinea la sindaca Cosciotti –. Si cerca di tutto per creare dissapore, ma i bambini vanno a scuola insieme e sono più avanti dei genitori». [...]