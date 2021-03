OGGI QUI, DOMANI ALLAH - IN MALAYSIA LA CORTE SUPREMA HA STABILITO CHE ANCHE I CRISTIANI POSSONO PARLARE DI DIO MA CHIAMANDOLO ALLAH - QUESTO DIRITTO PRIMA ERA CONCESSO SOLO AI MUSULMANI - NEL CORANO SI ELENCANO NOVANTANOVE NOMI DI DIO, MA IL CENTESIMO, IL PIÙ MISTERIOSO DI TUTTI, È RIVELATO SOLO A POCHI ELETTI…

Da “Popotus - Avvenire”

MALAYSIA - LA CONCESSIONE DELL USO DELLA PAROLA ALLAH AI NON MUSULMANI

Per i musulmani Allah è il nome di Dio, ma il nome di Allah può essere usato anche dai fedeli di altre religioni? La questione chiama in causa le convinzioni più profonde dell' islam, per le quali l' uomo non può mai conoscere fino in fondo la natura divina.

Nel Corano si elencano novantanove nomi di Dio, ma il centesimo, il più misterioso di tutti, è rivelato solo a pochi eletti. Gli altri sono invitati a pregare secondo le formule consuete, tra le quali figura un rosario che, non per niente, ha novantanove grani più uno. Sì, un rosario, proprio come quello che i cattolici adoperano per invocare l' intercessione della Madonna.

MALAYSIA - LA PROTESTE DEI MUSULMANI PER LA CONCESSIONE DELL USO DELLA PAROLA ALLAH AI NON MUSULMANI

Questa è una delle tante analogie tra le due fedi (un' altra è appunto la devozione riservata a Maria). Il problema è soprattutto linguistico: per i cristiani che parlano il malese, l' unico modo per dire Dio è... Allah. In Malaysia, però, una legge del 1986 proibisce espressamente l' utilizzo di questo nome da parte dei non musulmani.

Adesso, dopo numerosi casi che hanno sollevato le proteste dei cristiani, l' Alta Corte di quel Paese (nel quale l' islam è religione di Stato, ma la libertà degli altri credenti è comunque garantita) ha dichiarato che la norma è ingiusta e che va superata e che anche i cristiani possono usare la parola Allah per definire il proprio Dio in testi e pubblicazioni di tipo educativo. Non tutti sono d' accordo, ma si tratta comunque di un passo molto importante.

MALAYSIA - LA PROTESTE DEI MUSULMANI PER LA CONCESSIONE DELL USO DELLA PAROLA ALLAH AI NON MUSULMANI MALAYSIA - LA PROTESTE DEI MUSULMANI PER LA CONCESSIONE DELL USO DELLA PAROLA ALLAH AI NON MUSULMANI