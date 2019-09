GAY, IL NUOVO CONFORMISMO – PLATINETTE: “NON SI FA UN FILM O UN TALENT O UN REALITY SHOW SENZA UNA TRAVESTITA O DUE OMOSEX CHE LITIGANO. UN’OVERDOSE. UN NUOVO CONFORMISMO - LA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA LA DOBBIAMO A MARA CARFAGNA E ALESSANDRA MUSSOLINI, NON AGLI ILLUMINATI DI SINISTRA, TIPO VLADIMIR LUXURIA, CHE HA APPROFITTATO DELL’ANNO IN PARLAMENTO PER RIFARSI LE TETTE”