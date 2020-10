14 ott 2020 15:34

OGGI NELLA SOLA LOMBARDIA I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS SONO 1844, CON UN AUMENTO DEL 70,74% RISPETTO A IERI (E 12MILA TAMPONI IN PIÙ) – PIÙ DI MILLE CONTAGI SOLTANTO A MILANO – LA REGIONE PRONTA A RIAPRIRE L'OSPEDALE IN FIERA: I MORTI SONO 17 E I RICOVERI 99 NELLE ULTIME 24 ORE – IN VENETO CI SONO 657 POSITIVI IN PIÙ DI IERI (AUMENTO DEL 30%): IN DUE REGIONI SIAMO GIÀ A PIÙ DI 2500 CASI, COME IN TUTTA ITALIA DUE SETTIMANE FA...