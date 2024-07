OGNI ASSASSINO È BELLO A MAMMA SOJA – LE FRASI INTERCETTATE DAGLI INVESTIGATORI DURANTE IL COLLOQUIO IN CARCERE TRA FILIPPO TURETTA E I SUOI GENITORI, CHE CERCANO DI SMINUIRE L’OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN, UCCISA CON 75 COLTELLATE DAL 23ENNE PERCHÉ LUI NON ACCETTAVA LA FINE DELLA LORO RELAZIONE: “NON SEI UNO CHE AMMAZZA LE PERSONE, HAI AVUTO UN MOMENTO DI DEBOLEZZA, CI SONO ALTRI 200 FEMMINICIDI! NON SEI STATO TE, NON POTEVI CONTROLLARTI” – TURETTA TEME DI ESSERE SCARICATO DALL’AVVOCATO: “NON GLI HO DETTO TUTTO…”

Estratto da www.repubblica.it

colloquio in carcere tra filippo turetta e i genitori - foto giallo

I genitori di Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, cercano di sminuire il suo delitto. E lo fanno durante il colloquio col figlio in carcere a Montorio (Verona), non sapendo di essere intercettati: “Eh va beh, hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza...Quello è! Non sei un terrorista, voglio dire... Devi farti forza. Non sei l’unico... Ci sono stati parecchi altri... Però ti devi laureare”.

Il PROCESSO

Parole pronunciate il 3 dicembre scorso e pubblicate dal tabloid Giallo con tanto di foto che ritrae l’incontro nella sala colloqui. […] Turetta ha ammazzato con 75 coltellate Giulia Cecchettin l’11 novembre 2023, dopodiché ha nascosto il corpo in un dirupo ed è fuggito in Germania, dove è stato arrestato.

elisabetta e nicola turetta, i genitori di filippo 3

"NON SEI STATO TE”

[…] “Ci sono altri 200 femminicidi! Poi avrai i permessi per uscire, per andare al lavoro, la libertà condizionale. Non sei stato te, non ti devi dare colpe perché tu non potevi controllarti”.

LA PAURA DI ESSERE ABBANDONATO DALL’AVVOCATO

[…] il ragazzo, che esprime anche il timore di essere abbandonato dal suo avvocato, Giovanni Caruso. “Magari non ce la faccio a riferirgli tutto e non, io non ho detto tutto... così lui”. A questo punto i genitori gli consigliano di di raccontargli tutto.

