(AGI) - La Cina ha imposto sanzioni alla speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, per la sua visita a Taiwan, fortemente osteggiata da Pechino.

Pelosi ha "insistito nell'andare a Taiwan senza tenere conto delle serie preoccupazioni e della ferma opposizione della Cina", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, "interferendo gravemente negli affari interni della Cina, minando gravemente la sovranita' e l'integrita' territoriale della Cina, calpestando il principio dell'unica Cina e minacciando seriamente la pace e la stabilita' nello Stretto di Taiwan".

Le sanzioni saranno inflitte anche ai parenti stretti della speaker democratica, ha aggiunto Hua, "in conformita' con la legge cinese".

(ANSA-AFP) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha condannato oggi le esercitazioni militari della Cina intorno a Taiwan definendole "una escalation significativa". Secondo Blinken non c'è "alcuna giustificazione" per le manovre decise da Pechino in risposta alla visita a Taiwan della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi.

(ANSA-AFP) - Le esercitazioni militari della Cina intorno a Taiwan sono "sproporzionate e destabilizzanti": lo ha detto oggi la ministra degli Esteri australiana, Penny Wong.

"L'Australia è profondamente preoccupata per il lancio di missili balistici da parte della Cina nelle acque intorno alle coste di Taiwan", ha dichiarato Wong in un comunicato. "L'Australia condivide le preoccupazioni della regione per questa escalation di attività militari, e soprattutto per i rischi di errori di calcolo", ha aggiunto.

(ANSA) - Una delegazione della Commissione per i diritti umani del parlamento tedesco sta programmando un viaggio a Taiwan per la fine di ottobre. La visita era già prevista da tempo e non sarebbe una reazione a quella recente della Speaker Usa Nancy Pelosi.

Lo riporta Dpa. Il viaggio prevede tappe in Giappone, a Honk Kong e Taiwan. Alla delegazione dovrebbero nel caso partecipare membri di tutti e sei i partiti del parlamento. Già in passato membri del Bundestag si sono recati a Taiwan.

