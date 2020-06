OGNI BUCO E’ TRINCEA, OGNI PORTICO UN GARAGE - DOPO IL CASO DELLA PORSCHE GIALLA (NEANCHE MULTATA) A PADOVA DILAGA LA MODA DEL PARCHEGGIO ''ALLA COME CAZZO MI PARE MA SOTTO I PORTICI'' - NON SOLO TRA I PADOVANI CHE HANNO ACCOLTO LA NOVITÀ COME UNA NUOVA MODA, MA ANCHE FUORIPORTA COME A CONSELVE DOVE ...

Da ilgazzettino.it

Ormai pare sia diventata una moda all'insegna di "faccio quel che mi pare". Dopo il caso della Porsche gialla, parcheggiata in pieno centro sotto i portici per evitare la grandine e un acquazzone, come ha spiegato il proprietario che ha anche avuto poi il beneficio di non dover nemmeno pagare una multa, il caso si ripete.

La pagina sociale InCivilis Padova pubblica le foto di via San Pietro, anch'essa in pieno centro cittadino, con una scintillante Alfa Romeo parcheggiata tranquillamente sotto i portici, come fosse un garage privato. In un'altra immagine si vede la via della vecchia Padova in pochi metri assediata su un lato da una Dacia che occupa il marciapiede, e dall'altro dall'Alfa che è stata infilata sotto il porticato pedonale. «Non pare ci siano decappottabili o pericoli di grandine stavolta, ma solo l'idea che sia concesso a chiunque parcheggiare dove vuole» è il commento postato a corredo delle immagini.

Nel frattempo, tra il caso della Porsche e quello dell'Alfa, nei giorni scorsi c'è stato anche quello del Suv Jeep della polizia locale di Conselve, parcheggiato in pieno centro cittadino sotto i portici di piazza XX Settembre, puntualmente fotografata da un cittadino. Sotto il portico un cartello avvisava di non appoggiare le bici al muro...

