OGNI BUCO E’ VORAGINE - PAURA NEL CENTRO STORICO DI CASORIA, ALLE PORTE DI NAPOLI, DOVE SI È APERTA UNA ENORME VORAGINE: LA STRADA È LETTERALMENTE CROLLATA INGHIOTTENDO UN COMPATTATORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - ALL’INTERNO DEL MEZZO C’ERANO DUE DIPENDENTI CHE NON HANNO RIPORTATO FERITE GRAVI…

VORAGINE A CASORIA

Chiara Ammendola per https://napoli.fanpage.it

Attimi di paura questa mattina nel centro storico di Casoria, alle porte di Napoli, dove in zona San Mauro, nei pressi della chiesa, si è aperta una enorme voragine. La strada è letteralmente crollata inghiottendo un auto compattatore di Casoriambiente: il camion è finito nell'enorme buco creatosi improvvisamente. Per fortuna i due dipendenti dell'azienda che erano al lavoro in quel momento con mezzo di servizio non avrebbero riportato ferite gravi: sul posto sono giunti immediatamente soccorritori, vigili del fuoco e vigili urbani. La strada è stata immediatamente chiusa mentre si lavora per estrarre il mezzo dalla voragine.

VORAGINE A CASORIA

A dare notizia dell'accaduto è stato il neo sindaco della cittadina Raffaele Bene che ha condiviso la notizia sul proprio profilo Facebook insieme con le foto della voragine e del camion dei rifiuti, sottolineando le condizioni di salute dei dipendenti ritenute non gravi: "Stiamo valutando il da farsi – ha scritto il primo cittadino – nelle prossime ore vi aggiornerò sui provvedimenti adottati". Un post su Facebook è stato condiviso anche dalla Protezione Civile che ha invitato i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità, mentre sono in molti a lamentare che le strade del centro città siano spesso oggetto di dissesti.